Estrellas de la música encendieron la alfombra roja de los Grammy

La noche más importante de la música es el evento de la temporada de premios donde desfilan los looks más audaces: los principales nombres de la industria se lucieron el domingo en la alfombra roja, mostrando mucha piel.



Algunos de los atuendos de moda más icónicos han surgido en los premios Grammy, como el espectacular vestido verde de Versace de Jennifer Lopez en 2000 o el vestido vintage Thierry Mugler "Venus" de Cardi B en 2019.



El domingo hubo más Versace, e incluso la propia Donatella en el escenario del MGM Grand. La tendencia de los vestidos desnudos que quedó declarada hace una semana en los Óscar estuvo en pleno apogeo este domingo, aunque los vestidos negros básicos se hicieron su lugar.



Para los hombres, el desafío era obviamente hacer declaraciones descaradas.



Estos son algunos de los mejores looks de la alfombra roja de los Grammy:



(No tan) negro básico

Olivia Rodrigo hizo su debut en los Grammy y su llegada fue memorable.



La joven de 19 años, que tenía siete nominaciones, optó por un look de los años 90 con un vestido negro de Vivienne Westwood que embutía su figura con detalles en rosa y una gargantilla, rematado con guantes largos.



La consentida de los Grammy Billie Eilish, quien también estaba nominada a siete premios y acababa de ganar un Óscar, lució en la alfombra roja un traje de chaqueta negra deconstruida convertida en capa, a juego con su cabello y gafas de sol cuadradas.



En el escenario, optó por pantalones holgados y una camiseta negra con la imagen del fallecido baterista de Foo Fighters, Taylor Hawkins.

Y luego estaban los vestidos a juego: Dua Lipa y Megan Thee Stallion salieron a presentar un premio aparentemente con el mismo vestido negro... hasta que la diseñadora Donatella Versace subió al escenario para hacer algunos cambios y, voilà, los convirtió en dos modelos.

Mucha piel

La cantante y rapera Doja Cat, que ganó su primer Grammy a la mejor interpretación pop de dúo/grupo con SZA en "Kiss Me More", abrazó la tendencia actual de la vestimenta desnuda: su vestido Versace verde espuma de mar transparente con un escote pronunciado sorprendió a las amantes de la moda.



La actriz Laverne Cox optó por un look de lencería gótica, con un vestido negro vaporoso de John Galliano, maquillaje color ciruela y cabello violeta brillante.

Y la integrante del jetset y estrella de la telerrealidad Paris Hilton lucía un deslumbrante vestido plateado con lentejuelas estratégicamente colocadas y una capa vaporosa.

En la alfombra roja, Megan Thee Stallion no optó por un vestido transparente, pero su ceñido vestido de un solo hombro con estampado de leopardo y una abertura en la pierna ciertamente dejó al descubierto algo de piel.



Colorido

La rapera Saweetie (ver foto principal), que estaba nominada a dos premios, rindió homenaje al look "Material Girl" de Madonna con un brillante conjunto fucsia de Valentino: un atrevido top, falda larga y guantes hasta el codo, todo complementado con una enorme gargantilla de diamantes.



Pero los hombres también aportaron sus colores llamativos al MGM Grand Arena.



Jon Batiste (ver foto principal), el gran ganador de la noche con cinco premios, fue un espectáculo de pasarela vertiginoso, cambiando de atuendo varias veces y trayendo la elegancia y audacia de Dolce & Gabbana.

Usó un traje brillante con cuadros amarillos en la ceremonia previa a la gala, un traje azul claro brillante para su poderosa actuación y una capa con deslumbrantes adornos para recibir sus gramófonos.

El baterista Travis Barker, quien actuó con H.E.R. y Lenny Kravitz, llegó con un abrigo rosa brillante, el color de la noche, sin duda, sobre un chaleco y pantalones negros.

Justin Bieber, uno de los principales nominados, llegó con un gorro tejido fucsia que casi hacía juego con el vestido de Saweetie.

