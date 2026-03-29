“Estoy viviendo un sueño”: Tico Sebas Guillem está en la final de Got Talent

El cantautor costarricense Sebas Guillem se metió en la final de Got Talent España tras conseguir un nuevo pase de oro en el popular programa.

Con su guitarra en mano, el tico interpretó una composición propia que levantó al público de sus sillas exigiendo que pasara a la final.

“Tu eres el slogan de tu país, eres pura vida y transmites pura vida”, dijo el juez Carlos Latre antes de rendirse ante el cantante tico.

Pero la más emocionada fue Paula Echeverría, quien aseguró ante todo el público que “Sebas tiene que ganar”.

Luego de acercarse y cantarle directamente a Echeverría, el presentador del programa, Santi Millán, fue quien sorprendió a todos al tocar él mismo el botón dorado, que le dio el pase directo a la final.

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“Estoy viviendo un sueño. Poder interpretar ya tres canciones propias en un escenario tan importante como Got Talent España es, por sí solo, algo profundamente especial. Ya eso era un regalo inmenso, pero lo que pasó hoy superó todo lo que podía imaginar.

“Recibir un segundo Pase de Oro y clasificar directo a la final de Got Talent España es algo que todavía estoy tratando de asimilar”, dijo Guillem en sus redes sociales.

Junto al tico, otros tres artistas estarán en la gran final, cuya fecha aún no se anuncia.





