“Estoy en proceso de rehabilitación”: Tito Fuentes, de Molotov, habla sobre su salud

En los últimos días, las especulaciones sobre el estado de salud de Tito Fuentes, vocalista y guitarrista de Molotov, han cobrado fuerza en redes sociales.

La preocupación de los seguidores se avivó tras recordar una entrevista con El Universal, en la que el músico habló abiertamente sobre las consecuencias de los excesos en su vida.

​"Tantos excesos en mi vida me llevaron a unas consecuencias brutales, psíquicas y fisiológicas, además de una separación de pareja. Fueron momentos muy dolorosos", confesó en aquella ocasión.

Esta etapa marcó su vida personal y también sirvió de inspiración para el sencillo Todo me pica, lanzado por la banda como reflejo de su proceso de transformación.



Más allá de las dificultades emocionales, Fuentes también enfrenta un serio problema de salud física. En una entrevista con el pódcast de Javier Paniagua, realizada a mediados de 2024, el músico reveló que padece rizartrosis en ambas manos, una enfermedad degenerativa que afecta el cartílago articular y provoca un intenso dolor.



Los fanáticos han cuestionado la ausencia del mexicano en escenarios aztecas e internacionales, razón por la que Tito explicó mediante Instagram la razón de su ausencia.

​"Estoy en un proceso de rehabilitación tanto físico como mental, que me ha orillado a ausentarme de los escenarios en los últimos conciertos de Molotov. Poniendo mi salud como prioridad, he decidido no regresar a tocar hasta estar al 100%.