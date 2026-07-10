"Estoy en control", dice actriz Marcela Ugalde sobre su estado de salud

La actriz Marcela Ugalde aclaró que su estado de salud se mantiene estable y descartó que atraviese una complicación grave, luego de que circularan versiones sobre un supuesto deterioro durante su recuperación.

Ugalde explicó que presentó una infección en la herida después de la cirugía a la que fue sometida por las fracturas que sufrió en el hueso calcáneo de su pie izquierdo.

La artista aseguró que la situación está controlada por los médicos.

“Quiero aclarar que se hizo una publicación que me compliqué de salud. Quiero aclarar que estoy bien. Si mi mamá lee eso se puede angustiar mucho. No está pasando nada malo. Tengo una infección en la herida, pero estoy en control. No hay nada de qué alarmarse”, expresó la actriz.

La intérprete de la Tía Elvira también agradeció las muestras de apoyo que ha recibido durante este proceso y se refirió a la publicación realizada por su amigo y colega Ayran Morales.

Según Ugalde, Morales buscó ayuda por medio de redes sociales para encontrar apoyo médico y acompañamiento mientras ella permanecía internada. La actriz afirmó que la información compartida por él era verdadera.

“Quiero ser pública y aclarar que todas las informaciones que dio Ayran eran absolutamente ciertas”, indicó.

La artista cuestionó que algunos medios utilizaran una situación real para generar preocupación entre sus familiares y personas cercanas.

​“Desgraciadamente hay medios que se guindan de una información veraz y de una información real para hacer amarillismo”, señaló.





El problema de salud de Ugalde inició tras una caída ocurrida en Moravia. La actriz relató que sufrió el accidente cuando bajaba de su vehículo y colocó mal su pie izquierdo en una zona que describió como una zanja.

Tras los estudios médicos, los especialistas determinaron que tenía dos fracturas importantes en el hueso calcáneo. La situación requirió una intervención quirúrgica y un proceso de recuperación.

Ugalde mantiene su intención de regresar a los escenarios para continuar con la temporada teatral de Las aventuras de tía Elvira y Weedny: Manual para el amor. La actriz indicó que seguirá las recomendaciones médicas para definir su regreso.

Además, agradeció a sus seguidores por los mensajes de apoyo y aseguró que mantiene su compromiso con el teatro y con el público que la acompaña.