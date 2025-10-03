“Estoy ampliando mis fronteras”: Elena Correa cumple sueño al asistir a Premios Juventud

La cantante costarricense Elena Correa continúa marcando pasos firmes en su carrera artística. Aunque este 2025 no lanzó nueva música, asegura que ha sido un año de preparación clave junto con Alterna Records, su equipo de trabajo.

“Este año lo hemos tomado como un año de preparación, estoy en clases de canto, clases de baile… Queremos crear un producto totalmente diferente a lo que se dio el año pasado”, explicó la intérprete, recordando el lanzamiento de su sencillo ' De cero', en 2024.

Uno de los momentos más importantes para Correa fue su participación en los Premios Juventud 2025, que se celebraron el 25 de setiembre en el Centro de Convenciones Figali de Panamá, siendo la primera vez que la premiación de Univisión salió de Estados Unidos.

La gala reunió a estrellas como Marc Anthony, Gloria Trevi, Morat, Farruko, Lola Índigo, entre otros.





Correa asistió como invitada especial del canal TVN Panamá , que le abrió espacio para comentar sobre la ceremonia, hablar de su carrera y destacar a Costa Rica en entrevistas con varios medios internacionales.





​ “Volamos a Panamá y la verdad la pasé increíble. Estuve con diferentes artistas e 'influencers', participé en cuatro o cinco medios de comunicación allá y la experiencia fue muy bonita porque poco a poco voy teniendo oportunidades internacionales y ampliando fronteras, que es lo que buscamos”, contó a Teletica.com.





La artista reconoció que ver de cerca a grandes referentes del pop y reguetón la inspiró: ​ “Yo creo que cualquier persona que está en este ámbito sueña con estar en unos premios así. Imagínese, en los Premios Juventud… es un honor”.





En cuanto a su música, adelantó que ya está grabando varias canciones y que su equipo está eligiendo cuidadosamente los próximos lanzamientos.





​ “Queremos que realmente estén bien preparados antes de mostrarlos al público. Estoy muy agradecida con quienes me apoyan desde el inicio, lo que viene les va a gustar muchísimo”, finalizó.

La visita a los Premios Juventud se convierte así en una plataforma internacional para Elena Correa, quien reafirma su compromiso de consolidarse en la industria musical.

