“Estoy ampliando mis fronteras”: Elena Correa cumple sueño al asistir a Premios Juventud
La cantante costarricense vivió una experiencia internacional en Panamá como invitada especial para comentar sobre la gala, mientras afina los detalles de su nueva etapa musical.
La cantante costarricense Elena Correa continúa marcando pasos firmes en su carrera artística. Aunque este 2025 no lanzó nueva música, asegura que ha sido un año de preparación clave junto con Alterna Records, su equipo de trabajo.
“Este año lo hemos tomado como un año de preparación, estoy en clases de canto, clases de baile… Queremos crear un producto totalmente diferente a lo que se dio el año pasado”, explicó la intérprete, recordando el lanzamiento de su sencillo 'De cero', en 2024.
Uno de los momentos más importantes para Correa fue su participación en los Premios Juventud 2025, que se celebraron el 25 de setiembre en el Centro de Convenciones Figali de Panamá, siendo la primera vez que la premiación de Univisión salió de Estados Unidos.
La gala reunió a estrellas como Marc Anthony, Gloria Trevi, Morat, Farruko, Lola Índigo, entre otros.
“Volamos a Panamá y la verdad la pasé increíble. Estuve con diferentes artistas e 'influencers', participé en cuatro o cinco medios de comunicación allá y la experiencia fue muy bonita porque poco a poco voy teniendo oportunidades internacionales y ampliando fronteras, que es lo que buscamos”, contó a Teletica.com.
“Queremos que realmente estén bien preparados antes de mostrarlos al público. Estoy muy agradecida con quienes me apoyan desde el inicio, lo que viene les va a gustar muchísimo”, finalizó.
La visita a los Premios Juventud se convierte así en una plataforma internacional para Elena Correa, quien reafirma su compromiso de consolidarse en la industria musical.