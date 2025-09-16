Estos son los precios para ir al concierto de Braulio en Costa Rica

El ícono romántico, Braulio, vuelve a Costa Rica para reencontrarse con su público en un espectáculo cargado de nostalgia y emociones.

El artista español eligió nuestro país para dar inicio a su tour internacional 50 años, con el que celebra su exitosa trayectoria musical.

La cita será el viernes 31 de octubre, a las 8 p. m., en el Teatro Popular Melico Salazar. Una noche que promete convertirse en un encuentro íntimo con la música de este querido intérprete, acompañado por Joaquín Yglesias como artista invitado.

Las entradas ya están disponibles a través de www.eticket.cr y los precios varían según la localidad:

Luneta central adelantado y lateral adelantado: ₡64.000.

Palco primer piso (izquierda/derecha): ₡56.000.

Balcón segundo piso y Palco segundo piso (izquierda/derecha): ₡49.000.

Balcón tercer piso y Palco tercer piso (izquierda/derecha): ₡39.000.

Galería cuarto piso: ₡29.000.

Los precios incluyen cargos por servicio.



Con este concierto, Braulio reafirma su lugar en el corazón de los costarricenses, quienes tendrán la oportunidad de vivir una velada inolvidable en compañía de sus grandes éxitos.