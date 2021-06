Estos son los nuevos éxitos musicales del padre Sergio

El padre Sergio, director de Obras del Espíritu Santo, no pierde el tiempo y tras el éxito de “Sin la mascarilla, hay COVID pa’ ti hay COVID pa’ mí” ahora estrena dos nuevas canciones.



Se tratan de “Lavémonos bien las manos, vamos, vamos amigos” y “Haber, haber, guarde el distanciamiento, si no lo haces te puedes enfermar en cualquier momento”.

Teletica.com conversó con el sacerdote quien asegura que el fin de todo esto es buscar atraer la gente, especialmente a los jóvenes a Dios, pero sobre todo comida, ya que necesita todos los meses 47 toneladas para 100.000 personas en todo el país, con esto alimenta a más de 7.000 familias de escasos recursos a las que les dan un diario todos los meses.

“Esto responde a la gran necesidad que todos tenemos de ayudarnos, ayudarnos ante el contagio tan doloroso que ha causado tanta muerte y tanta enferma y el caos que hay en nuestros hospitales y la situación económica de pobreza que esto causa.

“Yo quiero colaborar de todas las formas que pueda, ando dejando comida en todo lado en las siete provincias, apoyando a los enfermos en casas de personas que están con COVID-19, estamos llevando comida donde sabemos que no tienen trabajito, pero siento que siempre se puede hacer algo más”, relató el sacerdote.

Escuche acá la primera canción

Llegar a los jóvenes

El padre sabe que los jóvenes son los más difíciles de acercar a Dios y de cuidarse en el tema de la pandemia, por lo que buscó una forma no tradicional de conquistar sus corazones.

“Entonces yo dije, quisiera dar un mensaje, pero si lo hago de forma tradicional pues ya todo el mundo conoce esa forma, bueno, entonces podemos decir lo mismo nada más que con un sistema nuevo y para ver si así le llegamos a la juventud.

“A veces los jóvenes se descuidan un poco, les gusta la fiesta, están en la etapa de que son muy valientes, dicen ellos, entonces quiero llegarles con un ritmo latino, alegre, a ver si tal vez de esa manera podemos colaborar un poquito”, relató.

Escuche acá la segunda canción

Donación de alimentos

Aunque reconoce que las canciones las hace para sus familias necesitadas, para las personas de escasos recursos e indigentes con los que siempre comparte, asegura que, si por medio de ellas puede pedir comida, entonces ahí lo tendrán cantándoles, no por fama ni dinero, sino para recibir donaciones.

“Yo ando cantando con la gente de los precarios y demás, yo todo esto lo preparo para ellos, para la gente sencilla, es algo preparado para mi gente de las calles donde ando entregando comida.

“Yo aprovecho las oportunidades para pedir comida, la gente que me llama de diferentes lugares, industrias y demás que si voy a cantarles la canción yo digo que sí que con mucho gusto, pero siempre recuerdo que lo que yo necesito es comida, hay mucha gente necesitada que alimentar, lo que menos quiero es fama, yo no quiero ni ocupo fama, eso no me ayuda en nada, lo que ocupo es comida, entonces estas canciones sirven para que me regalen comida, además le hemos llegado mucho al corazón de los jóvenes con estos ritmos y ahora están viniendo más jóvenes, les hemos llegado a la conciencia del corazón.

“Es una forma muy dinámica y alegre de llegarles, eso sí, con los permisos respectivos de los cantautores originales, porque eso si me gusta hacerlo siempre a derecho, tengo las tres canciones con los permisos correspondientes para hacerlo a derecho, porque todo siempre para que sea pleno tiene que estar a derecho”, explicó el Párroco de Cristo Rey.

Si usted quiere escuchar al padre Sergio cantar en vivo puede escucharlo en la misa de este domingo a las 9:30 a. m. que se transmite por el Facebook oficial de Obras del Espíritu Santo, o bien, en misa de las 7:00 a. m. que se transmite por su Teletica Canal 7, también se repite en los canales San José TV y Canal 13.