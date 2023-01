Estos son los nominados a los Globos de Oro

"Los van a silenciar. No hay fiestas a las que ir después de la ceremonia. Los estudios no están gastando mucho dinero en esto", dijo a AFP.

"Los espíritus de la isla" ("The Banshees of Inisherin") lidera con ocho nominaciones este año, y es la favorita para ganar como mejor comedia. Su protagonista Colin Farrell despunta además como mejor actor de comedia.

La película, que retrata el abrupto fin de una amistad en una isla remota de Irlanda, compite con la producción que aborda el multiverso "Todo a la vez en todas partes" ("Everything Everywhere All At Once"), que también puede otorgar premios por sus actuaciones a Michelle Yeoh, Jamie Lee Curtis y Ke Huy Quan.