Estos son los lugares donde Teletica buscará el talento para 'Batalla de Karaoke'

Los bares y escenarios de karaoke del país se convertirán en el punto de partida para encontrar a las voces que participarán en Batalla de Karaoke, el nuevo formato de entretenimiento de Teletica que reunirá a 70 cantantes aficionados en una competencia que se desarrollará durante ocho semanas.

Como parte del proceso de selección, la producción realizará audiciones en diferentes zonas del país, visitando bares y espacios de karaoke donde se escogerá a los participantes que formarán parte de las transmisiones en vivo.

La gira arrancará con varias fechas ya confirmadas, en las que los interesados podrán demostrar su talento frente al equipo del programa.













La productora del espacio, Vivian Peraza, adelantó que esta será apenas la primera etapa de la búsqueda de talento.