Estos son los lugares donde Teletica buscará el talento para 'Batalla de Karaoke'
La producción recorrerá distintos bares del país para encontrar cantantes aficionados que competirán en este formato musical, que se estrenará en abril.
Los bares y escenarios de karaoke del país se convertirán en el punto de partida para encontrar a las voces que participarán en Batalla de Karaoke, el nuevo formato de entretenimiento de Teletica que reunirá a 70 cantantes aficionados en una competencia que se desarrollará durante ocho semanas.
Como parte del proceso de selección, la producción realizará audiciones en diferentes zonas del país, visitando bares y espacios de karaoke donde se escogerá a los participantes que formarán parte de las transmisiones en vivo.
La gira arrancará con varias fechas ya confirmadas, en las que los interesados podrán demostrar su talento frente al equipo del programa.
La productora del espacio, Vivian Peraza, adelantó que esta será apenas la primera etapa de la búsqueda de talento.
“Por ahora, la producción va a iniciar con esos bares, pero pronto estaremos anunciando más fechas en donde iremos a lugares como San Carlos, Guanacaste, Alajuela y Heredia, para que todos los karaokeros lleguen a demostrar su talento”, comentó.
Los participantes competirán semanalmente frente al público, que elegirá al ganador de cada emisión mediante votación en tiempo real. Cada vencedor obtendrá ₡500.000 y el pase a la gran final, donde los siete finalistas se disputarán el premio mayor de ₡3 millones.
Batalla de Karaoke será conducido por Ítalo Marenco y Keyla Sánchez, contará con la participación de René Barboza y animadores que incentivarán al público en cada jornada. El estreno está previsto para el sábado 11 de abril, en una transmisión de dos horas que promete convertir el karaoke en una auténtica fiesta musical en televisión.