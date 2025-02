Estos son los ganadores de los Premios Nacionales de Cultura 2024

La tarde de este martes 4 de febrero, el Ministerio de Cultural y Juventud anunció a los ganadores de los Premios Nacionales de Cultura 2024.



El evento se celebró en el Museo de Arte Costarricense, en La Sabana, y lo encabezó el ministro del ramo, Jorge Rodríguez.



El jerarca indicó que, para todas las categorías que premian, recibieron un total de 756 postulaciones, lo cual refleja que el sector está “vivo y dinámico”.

​“Cada una de las personas que hoy reconocemos ha aportado con su obra, su voz y su visión a esa construcción colectiva que llamamos Costa Rica. A través de la música, la literatura, el teatro, la danza, las artes visuales y el pensamiento crítico, han ensanchado nuestros límites y nos han permitido soñar con nuevas posibilidades”, expresó Rodríguez.

En este acto se anunciaron a las personas galardonadas en las ramas de teatro, danza, música, artes visuales, artes audiovisuales, literatura, investigación cultural, comunicación cultural y periodismo.

A continuación, la lista completa de ganadores.

Premio Nacional de Artes Audiovisuales Amando Céspedes Marín

Categoría producción: de manera compartida a Manrique Cortés Castro, por la obra Memorias de un cuerpo que arde, y a Antonella Sudasassi Furniss, por la obra Memorias de un cuerpo que arde.

Categoría dirección: de manera compartida a Ernesto Jara Vargas, por la obra Altamar, y a Antonella Sudasassi Furniss, por la obra Memorias de un cuerpo que arde.

Mejor realización conceptual: de manera compartida a Esteban Chinchilla, director de fotografía por la obra Delirio, y a Dominique Ratton Pérez, dirección de arte, por esta misma obra.

Premio Nacional de Artes Visuales Francisco Amighetti



Categoría bidimensional: se otorga a la exposición Tal cual. Per se, de Héctor Quesada Burke. La exposición explora temas como la autorreferencialidad, el humor y la conexión entre lo cotidiano y lo profundo, destacando un enfoque espontáneo y gestual incorporando recuerdos y aspectos cotidianos.

Categoría tridimensional: se otorga el premio a la exposición La Travesía Chälchihuitl Rax Abáj, del escultor Aquiles Jiménez Arias. La exposición conecta el material lítico con su significado cultural e histórico al combinar tradiciones ancestrales en una narrativa visual, contemporánea y poética.

Categoría otros medios: se otorga el premio a la exposición Tránsito: Medio siglo de la experimentación, por la artista Victoria Cabezas Green.

Premio Nacional al Patrimonio Cultural Inmaterial Emilia Prieto



Se otorga a la Comisión Domingueña de Mascaradas y Alboradas del cantón de Santo Domingo de Heredia. La agrupación ha generado fortalecimiento y empoderamiento comunitario, así como cohesión social entre los distritos de Santo Domingo, siendo sus miembros portadores de tradición y la comunidad participante activa, y no solo espectadora, reflejando buenas prácticas de sostenibilidad y de organización social.

La transmisión ha sido salvaguardada mediante actividades como la mascarada, la cimarrona y la alborada, y otras expresiones culturales asociadas.



Premio Nacional de Teatro Ricardo Fernández Guardia



Categoría dirección: se otorga a Grettell Méndez Ramírez y Luisa Pérez Wolter por la dirección en la obra de teatro La Casa sin Bernarda.

La dramaturgia rompe con estructuras establecidas y formula nuevos caminos para la puesta en escena, tales como la ruptura de la cuarta pared y el involucramiento del espectador de manera creativa y emotiva, lo que facilita una implicación de parte del público con el conflicto social. El tema que se aborda es central en nuestras vidas y fundamental para transformar la realidad que nos determina.

Categoría diseño: se otorga el premio a Pamela Rodríguez Montero, por el diseño plástico en la obra de teatro Noche. La propuesta plástica facilita una consistencia y equilibrio entre las partes de la plástica: iluminación, vestuario, escenografía y espacio. Además de un diálogo armónico con la dramaturgia y la interpretación.

Categoría actuación: se otorga el premio de manera compartida a David Eliot Korish, por su actuación en la obra In search of this lost time. Su presencia escénica, su sutileza en el manejo del lenguaje y de la mano de Marcel Proust lleva al público por un recorrido de la vida de un hombre, una narrativa desde lo más profundo, una introspección no fácil de contar, pero el brillo y la profundidad de las palabras permite una relación empática y mágica con el espectador; y a José Luis Víquez Fallas, por su actuación en la obra Erasmus, su calidad actoral, la caracterización del personaje y el manejo técnico, hacen memorable la interpretación del personaje de Erasmus.

Premio Nacional de Danza Mireya Barboza



Categoría interpretación: se otorga de manera compartida a Alejandra Núñez Moya, su propuesta escénica logra hilar personajes, relaciones, transiciones, momentos y metáforas, logra transmutar, delimitar y precisar una dramaturgia evolutiva consistente, singular, definida y única; y a Brayan Chavarría Campos, en el planteamiento escénico manifiesta dominio, solidez, consistencia en sus capacidades histriónicas, colmadas de matices, cualidades y talento artístico como bailarín intérprete creativo.

Categoría dirección: se otorga de manera compartida a María del Sol Pardo Carballo, en la obra coreográfica ANCLA, propone una íntima relación de contenido-forma sólida, coherente y consecuente lo que posibilita un determinante vínculo, lectura y conexión tanto con un tema álgido y siempre actual; y a Leonardo Aguirre Durán, con la obra Chirincoca boy, que ha sido seleccionado por los recursos expresivos y comunicativos que integran su creación y composición, una relación entre contenido-forma y estética.

Categoría diseño: se otorga el premio a Baltazar E. Vicenti Zuñiga por la propuesta escénica planteada Cuentos Naturales: La zorra pelona y la danta sagrada. Desde el vestíbulo hasta el escenario, el estímulo a los sentidos a través de los colores, texturas, formas, patrones, flora, fauna, rocas, olores y lluvia permite adentrarnos en la diversidad de nuestro ecosistema.

Premio Nacional de Gestión y Promoción Cultural



Se otorga el premio a Teresita Borge Céspedes y a la Asociación Vergel Cultural. Los seleccionados denotan un compromiso cultural y social con la comunidad, evidencia sostenibilidad en el tiempo y demuestra posibilidad de desarrollo humano y fomento del bien público.



Premio Nacional de Investigación Cultural Luis Ferrero Acosta



Se otorga el premio de manera compartida a Carlos Humberto Cascante Segura con la obra La formación del Poder Judicial en Costa Rica (1821- 1892): Autoritarismo, fragmentación y compromisos políticos.

También a Víctor Manuel Sánchez Corrales con la obra Diccionario del español de Costa Rica (Tomo 1). Su repertorio registra no solo el léxico diferencial con el estándar, sino también aquellas voces de la lengua general que representan para el sujeto hablante parte de su identidad lingüística y cultural.

Premio Nacional Cultura Magón



Se otorga el premio a Manuel Monestel Ramírez. Su obra multidisciplinaria integra armoniosamente sus facetas de músico, investigador cultural, promotor. Monestel ha dejado huella en el desarrollo de la etnomusicología costarricense, visibilizando las expresiones culturales de comunidades históricamente marginadas.



Premio Nacional de Música Carlos Enrique Vargas



Categoría ejecución musical: se otorga a Dennis Arce Matamoros por la ejecución como solista en la obra “Cuatro Elementos para Marimba”. Se contempló el nivel de excelencia en la ejecución musical, manejo técnico de instrumento, musicalidad y manejo escénico del ejecutante.



Categoría composición: se otorga a Fernando Zúñiga Chato por la obra “Concierto para Fagot: Mamba Mambo”. Se contempla el manejo idiomático de los instrumentos y su congruencia musical, así como la calidad sonora del material.

Categoría dirección: se declara desierta la categoría en dirección por no haber suficiente material visual de obras y las tomas de las grabaciones no permiten ver los gestos de los directores.

Premio Nacional de Literatura Aquileo J. Echeverría



Categoría ensayo: se otorga a Ana Lucía Fonseca Ramírez, por la obra Cosas Veredes: Ensayo sobre dichos refranes y otras andanzas filosóficas. El mismo ofrece un gran equilibrio entre la edición y la accesibilidad, tiene una fundamentación teórica e historiográfica en el sentido de recuperar la cultura popular.

Categoría dramaturgia: se otorga a Bernardo Mena Young por la obra Catástrofe y abandono: Dos reescrituras a partir de las obras de Sófocles. Es una propuesta novedosa y compleja que combina temas contemporáneos, en particular con la tragedia del suicidio, y los hace relevantes para los jóvenes actuales.

Categoría poesía: se otorga el premio a Edmundo Retana Jiménez, por la obra El incendio del ser. El teológico es sencillo, pero profundo, encierran una gran dificultad expresiva, es un poemario muy coherente.

Categoría novela: se otorga el premio compartido a Catalina Murillo Valverde por la obra Una mujer insignificante. Es una novela que entreteje con eficacia una historia familiar, se representa con una gran profundidad psicológica la subjetividad femenina y relación entre padre e hijos; y a Carlos Villalobos por la obra Dónde nadie.

Categoría cuento: se otorga a Carlos Regueyra Bonilla, por la obra Yeso. Representa novedosamente la sociedad costarricense, entendida como sociedad plural, urbana, donde la emigración ocupa un papel importante en la conformación de la identidad nacional.

Premio Nacional de Periodismo Pío Víquez