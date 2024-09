Estos son los conciertos internacionales que suenan para 2025

El 2024 ha sido un año cargado de conciertos para todos los gustos y todavía quedan grandes espectáculos para el último trimestre, entre ellos Aventura, Morat, Marc Anthony y Christian Nodal, Paul McCartney y The Smashing Pumpkins.



Desde ya, las productoras se alistan para un 2025 cargado de energía y música y ya existen rumores de grandes artistas internacionales que volverán a Costa Rica.



Con grandes singles como Simplemente amigos y No te hago falta, la cantante mexicana Ana Gabriel volverá al país el próximo año. La noticia fue confirmada por la artista en sus redes sociales hace unos meses, aunque la productora encargada de hacer este evento realidad no ha confirmado la fecha ni el recinto donde se realizará el espectáculo.



Siguiendo con música romántica, el español Melendi llegará al país en 2025 con su gira 20 Años Sin Noticias, en la que repasará éxitos como La promesa y Gracias Por Venir. Este concierto también fue confirmado y aunque inicialmente estaba previsto para octubre de este año, el español tuvo complicaciones para presentarse en Centroamérica, por lo que se pospuso el evento.



El reconocido cantante puertorriqueño Chayanne regresará al país para deleitar a sus fanáticos ticos con Bailando bachata, Dejaría todo y Y tú te vas. La última gira del intérprete fue hace más de cinco años, su última visita al país fue en 2018.



Representado al género urbano, y luego de llenar el Estadio Nacional el pasado mes de marzo en el Urban Fest, Don Omar volverá a Costa Rica con su gira Back to Reggaetón.



En este mismo género, existen fuertes rumores de que el intérprete Mora se volverá a presentar en el país, luego del exitoso concierto que celebró en suelo nacional el pasado mes de setiembre.



Coldplay volverá a Latinoamérica para cerrar su gira mundial. La cita con la icónica banda de pop-rock será a finales de 2025 y promete un gran espectáculo, como lo hizo en sus dos fechas en el Estadio Nacional en marzo de 2023.



Otra banda que está confirmada, firmada y el evento ya tiene los permisos del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) es Pearl Jam. Una fuente cercana a Teletica.com indicó que este show se realizará en marzo.