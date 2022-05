¡Estos serán los participantes de 'Dancing With The Stars'!

Por Luanna Orjuela Murcia | 26 de mayo de 2022, 13:28 PM

Pronto iniciará la séptima temporada de ‘Dancing With The Stars’ (DWTS) Costa Rica y, para allanar el terreno para la ocasión, nos dimos la tarea de mostrarles quiénes son las 10 estrellas que protagonizarán el programa producido por Televisora de Costa Rica.

La lista completa a continuación:

Bryan Ganoza

Conocido artísticamente como “El Cabro más Macabro”, Bryan Ganoza siempre da de qué hablar. Conocido por ser cantante y bailarín en Las Vegas, Estados Unidos, Bryan ahora llegará a la pista más glamurosa de baile después de anunciar que volvía a Costa Rica para ejercer como bailarín de striptease.

“Tal vez sí tengo un poquitito más de ventaja porque me dedico al baile, sin embargo, el ballroom es un género que nunca he practicado”, dijo a Teletica.com

A sus fans, los ‘macabros’, les extiende su agradecimiento con la promesa de dar lo mejor de sí: “Tengan por seguro que voy a dar mi 100% todos los domingos para dar lo mejor de mí y hacer un buen espectáculo y que la gente en casa disfrute lo que estamos haciendo”.

Kimberly Loaiza

A sus 30 años, la carismática modelo ha sabido cosechar seguidores con sus diferentes apariciones en televisión nacional, participando en programas con gran teleaudiencia, como "Combate", "El Último Pasajero", "Los Toros" de Teletica, "El Gran Juego", "Trato Hecho" y, recientemente, en "Decímelo Bajito".

“Amo bailar, por eso daba clases de Cardio Dance y no puedo faltar a ninguna clase de baile que hagan, me encanta”, contó. Cuando se le consultó si se sentía nerviosa por su participación en la pista de baile más glamurosa del mundo, confiesa que “aún no he caído en razón, me siento muy muy feliz pero, nerviosa, no. Supongo que cuando ya empecemos con los ensayos se me van a notar los nervios”.

Mauricio Hoffmann

La experiencia de participar en una pista de baile no es nada ajena para el presentador de “De Boca en Boca” y “Sábado Feliz”, ya que, en 2007, ganó la primera edición de "Bailando por un Sueño" de Teletica.

¿Siente presión de ser de nuevo el número uno? “La verdad, no, presión siento por someterme a un concurso de algo que no estoy acostumbrado a hacer, el ballroom. Soy muy competitivo y perfeccionista, entonces quiero ganar”.

Al “macho” le emociona saber que su hija lo verá bailando en la pantalla chica.

“Me encantan las experiencias y quiero disfrutar de este proceso lo más que se pueda y compartirlo con mi hija; Zoé disfruta mucho viéndome en tele, entonces creo que ella va a disfrutar mucho viéndome bailar”, añadió.

Joaquín Yglesias

El tenor costarricense pasa de dar calificaciones como juez en el programa "Nace una Estrella" a ser calificado en la pista de baile más famosa del mundo.

“Definitivamente es la primera vez, desde hace muchos años que hacía audiciones para la ópera, que me veo expuesto a un jurado, donde yo no soy el que juzga. Entonces es una presión muy bonita, distinta sin duda, también porque me están calificando en un área que no es de mi expertisse, no es mi fuerte. Tengo que empezar por aprender los pasos básicos del ballroom. Hay muchas emociones y sensaciones nuevas que me parecen muy bonitas”, acotó el tenor.

Nicole Aldana

Luego de estar alejada de la televisión nacional por algunos años, la modelo y presentadora regresa a la pantalla chica, reconocida por participar como modelo en el programa “A Todo Dar”.

“Me siento súper contenta y emocionada porque hace tiempo las personas no me ven en la pantalla, me ven en redes sociales, pero es diferente. Hay mucha gente que me tiene cariño, entonces estoy súper feliz de poder volver y que me vean en algo que me encanta, que es bailar”, subrayó la modelo y empresaria.

Gabriela Jiménez

La periodista deportiva de 34 años se une al elenco de estrellas de DWTS. Actualmente dirige el espacio de TD Más, “Contragolpe”.

“Es un gran reto porque de verdad que para el baile no soy la mejor, aunque me encanta. Tengo mucha disciplina y actitud y así lo voy a afrontar. Estoy lista para aprender muchísimo y tengo muchas ganas de competir. Me gustan las cosas nuevas y los retos”, dijo la comunicadora.

José Miguel ‘JM’ Cruz

El periodista y presentador se ha ganado el corazón de los costarricenses en formatos televisivos como "Informe 11" y, actualmente, en el programa de Teletica "Más Que Noticias", donde de lunes a viernes a las 6:30 p.m. entretiene, informa y enamora con su carisma.



“Yo tengo decidido bailar por nuestros adultos mayores, que fue la población más golpeada por la pandemia del COVID-19, y esas señoras se han convertido para mí en mis mamás y abuelitas; voy a bailar por ellas, es un tributo a ellas”, comentó el periodista.

Víctor ‘Mambo’ Núñez

El goleador histórico del fútbol nacional ahora tendrá un nuevo reto: bailar y encantar en la pista de baile. Víctor "Mambo" Núñez trae en su sangre todo el sabor dominicano y ahora mostrará al público una faceta más artística.

El futbolista dijo a Teletica.com que este “es un reto muy lindo, una nueva experiencia y es diferente a lo que estoy acostumbrado a hacer. Yo nací en República Dominicana, pero me vine muy pequeño, entonces dicen que todavía lo tengo en la sangre. Las veces que he bailado salsa me falta ritmo y sabor, pero la idea es encontrar el sabor de mis raíces y ponerlo en práctica”.

Melissa Diakova

Melissa Diakova, entre otras cosas, es empresaria, productora audiovisual, actriz y amante de los deportes. Practica jiu-jitsu y boxeo. “Memekova” como se dio a conocer por su famosa cuenta en las redes sociales, asume este reto con felicidad y con el afán de conquistar a los jueces y al público en una nueva aventura para ella.

“A mí han sido varios los años los que me han dicho que me van a proponer para Dancing, todos los años me emocionaba, pero no me escogían, entonces este año pensé: ‘otro año más en que no me escogieron’, pero cuando me llamaron para decirme que sí sería parte de las estrellas, no lo podía creer, estaba en shock. Me llené de muchísimas emociones”, confesó.

Lorna Cepeda

El sabor colombiano y la fama internacional estarán presentes en la pista de la séptima temporada de “Dancing With The Stars” Costa Rica. Lorna Cepeda, actriz reconocida por su papel de "La peliteñida" en la novela "Betty La Fea", recoge un amplio público de televidentes, pues la producción colombiana salió a la luz en 2002 y rápidamente llegó a transmitirse en 180 países, siendo doblada en 25 idiomas, convirtiéndola en la telenovela más exitosa de todos los tiempos.

Actualmente, Cepeda es parte de una nueva novela que conquista a miles de personas en América Latina, además de un nuevo aire que tiene "Betty La Fea" en Teletica Canal 7, Netflix y otras plataformas.

La estrella suramericana tiene 52 años de edad y durante los más de dos meses que dura la competencia, deleitará a los ticos con su picardía, talento, dulzura y sensualidad.

“Estoy muy feliz y emocionada de participar, un poco nerviosa también. Me han dicho que los ticos bailan espectacular, espero estar a la altura y dar la talla y quiero que la pasemos increíble”, señaló la colombiana.



Para más detalles, puede ver el video adjunto.