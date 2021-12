Estos modelos engrandecen el nombre de Costa Rica en pasarelas internacionales

Hace unos 11 años, a Natasha Fleming, fundadora de la agencia Independent Model Management (IMM), le decían que los modelos costarricenses no iban a triunfar en el extranjero. Esa realidad cambió y, este 2021, Costa Rica tiene posicionados a varios de ellos, entre los que destacan Adriana Mora, Solomon James McCrackin, Juliana Herz, Verónica Siblesz y Adrián Feruma.

“Ahora la industria busca a chicas más latinas, con rasgos indígenas o birraciales, modelos negras: ahora la industria no es tan estandarizada. Cuando yo empecé la agencia era completamente diferente, eran más cerrados, solo querían modelos rusas o brasileñas; sin embargo, ahora tener modelos costarricenses que estén haciendo carrera es muy importante para el país porque nos da exposición a Costa Rica”, comentó Fleming.

Adriana Mora

Desfiló en el 2017 para la marca Dolce & Gabbana en el Milan Fashion Week.





Adriana Mora es una modelo costarricense, tiene 25 años, mide 1.78 m y se crio en Coronado. En el 2017 fue firmada por la agencia de Fleming, IMM.

Esta joven ha modelado para relevantes marcas como Dolce & Gabbana, Urban Outfitters y Pull and Bear. Fue portada de Vogue Tokio y, actualmente, tiene contratos en Los Ángeles (Estados Unidos), España y Milán (Italia).

Desfile en CDMX, México, para la marca Dolce & Gabbana en el 2018.





"Adriana tiene cara de muñeca y la gente, muchas veces, no cree que es costarricense, pero ella es 100% tica. Al verla ella es blanca, de ojos azules y tiene facciones europeas, eso le ha llamado la atención a las marcas. Adriana tiene mucha personalidad, buenas medidas, buena piel, cabello, altura y muy buen manejo de inglés", detalló la directora de la agencia IMM.





Juliana Herz Juliana Herz podría ser una de las modelos ticas más exitosas en el extranjero. Es oriunda de Tamarindo y mide 1.70 m. Es hija de un estadounidense y una costarricense. Ella destaca, desde hace varios años, en el mundo del modelaje internacional: está firmada en Nueva York, Los Ángeles y Miami.

Juliana Herz en la premier de la película James Bond 007, en Londres.





Esta morena ha sido el rostro de reconocidas marcas como Kylie Cosmetics, Maybelline, MAC Cosmetics, Old Navy, Bloomingdales, Bobbie Brown, BEBE y L´Oreal. Además, ha salido en revistas como Sports Illustrated y Cosmopolitan.

“Juliana es un monstruo en campañas. Tiene una personalidad que cuando entra a un lugar lo ilumina, puede ser bajita, pero su personalidad es innata; además, habla inglés perfecto, su cara es increíble, tiene facciones impresionantes y mucha confianza, ella se la cree”, aseguró Fleming de IMM, su agencia madre desde hace nueve años.

Adrián Feruma

Es un modelo costarricense de 29 años, quien mide 1.87 m; también es periodista y productor audiovisual.

“Yo descubrí a Adrián por redes sociales, él estaba en Argentina estudiando, lo firmé en Nueva York (Estados Unidos), Chile, Turquía y México. Cuando estaba en México me escribieron diciendo que iban a hacer un desfile de Dolce & Gabbana y lo querían, entonces obviamente dijimos que sí", comentó la fundadora de IMM.

Feruma llamó la atención de las agencias por ser muy atlético y por su perfil europeo. Actualmente el joven ya no forma parte de la agencia IMM.

Verónica Siblesz

Desfile en Nueva York para la marca Bronx and Banco, setiembre de 2021 para el NYFW SS22.

Verónica es costarricense y tiene padres cubanos, mide 1.78 m, tiene 22 años y es una modelo curvy. De hecho fue la única modelo curvy en la pasarela de la marca Bronx and Banco en el desfile de moda de Nueva York (Estados Unidos) y la primera modelo tica en hacer este tipo de desfile.



"La industria ha crecido mucho, antes una modelo curvy no tenía posibilidades (hace seis años), y en los últimos tres años ha habido un gran cambio y ahora ves modelos plus size y curvy. Por cierto, que no son lo mismo, pluz size son chicas de talla 16 en adelante y curvy va de talla 8 a 14. Verónica no es ni delgada ni plus, tiene bastantes caderas y piernas", acotó Fleming.



Actualmente, la tica está firmada en Londres, París (Francia), Nueva York (Estados Unidos).

Solomon James McCrackin

Solomon James McCrackin es un joven limonense de 17 años, quien mide 1.87 m. Hace pocos días se convirtió en el primer costarricense que modeló para Louis Vuitton.



A diferencia de los modelos anteriores, McCrakin fue firmado por la agencia The Aegency CR. El joven se dedicaba a hacer surf y fotografía, pero fue descubierto por el reclutador Rob Chamaeleo; en cuestión de 22 días, el tico hizo su debut en una pasarela de alta moda.

“Solomon tiene características que se ven de estadounidense, californiano, pero tiene rasgos físicos clásicos y finos, tiene una simetría facial impresionante, una elegancia de rostro que puede hacer fotos para un perfume de Giorgia Armani, Dior, Gucci, marcas de lujo. Y tiene un rostro anacrónico, que perdura en el tiempo”, explicó Chamaeleo.



El joven estará en los próximos días viajando a diferentes destinos para firmar con agencias internacionales.



Otras modelos relevantes en la industria son Ela Fundora, quien realizó editorial para Vanity Fair Italia en mayo de este año, al Igual que Tatiana Guido, quien logró ser la primera costarricense firmada con todo el network de Elite World y The Society en NY.



Si desea más detalles, puede contactar a IMM al email [email protected] y a The Aegency CR al 8872-2332.