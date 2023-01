Esto opina Miss Costa Rica sobre la polémica designación de Miss USA

"Pienso que en Miss Universo eso siempre se da, nunca quedan contentos, cada país quiere que quede su reina. Yo sé lo que es tener un reinado polémico y que todos te critiquen, que la gente diga que no eres la reina, sino que la reina es la primera finalista.

"Eso es muy difícil, ella también tiene una historia y trabajó muy duro. Yo no tuve mucho contacto con ella porque siento que era un poquito apartada, pero no quiere decir que fuera mala persona o que no lo mereciera. Lo importante ahora es apoyarla", detalló la sancarleña.