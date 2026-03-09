Ester Expósito y Mbappé alimentan rumores de romance tras viajar juntos a Madrid

La actriz española Ester Expósito y el delantero francés Kylian Mbappé volvieron a encender las redes sociales luego de ser captados llegando juntos a Madrid tras pasar varios días en París.

Las fotografías muestran a ambos descendiendo de un jet privado, lo que ha intensificado los rumores de que podrían estar iniciando una relación sentimental.



De acuerdo con las imágenes difundidas por Hola!, la protagonista de la serie Élite fue la primera en bajar de la aeronave con un atuendo informal compuesto por jeans, top blanco, blazer marrón y gorra. Instantes después apareció el futbolista del Real Madrid, también vestido de manera relajada tras el vuelo.



La pareja no viajaba sola, ya que durante el trayecto también los acompañaban personas cercanas a la actriz.



Las especulaciones sobre un posible vínculo entre Expósito y Mbappé comenzaron semanas atrás, cuando seguidores afirmaron haberlos visto juntos y detectaron coincidencias en publicaciones en redes sociales. Sin embargo, el viaje compartido y la llegada conjunta a Madrid han reforzado las versiones de un romance entre ambos.

Expósito alcanzó notoriedad internacional tras su participación en Élite y, con 26 años, se ha convertido en una de las actrices españolas con mayor proyección fuera de su país. Además de su carrera en cine y televisión, mantiene una fuerte presencia digital con millones de seguidores en redes sociales.



Mbappé, por su parte, es uno de los futbolistas más influyentes del panorama mundial. El delantero milita actualmente en el Real Madrid y también es capitán de la Selección de Francia. Antes de su llegada al club español, hizo historia como máximo goleador del Paris Saint-Germain FC.



Hasta ahora, ninguno de los dos se ha pronunciado públicamente sobre la naturaleza de su relación.





