Esteban Ávila, fotógrafo tico, gana prestigioso galardón en Fashion Film Festival Milano

"Me sentí muy agradecido y honrado como representante de no solo Costa Rica, también de Latinoamérica. Me llena el corazón saber que el trabajo que estamos haciendo en Costa Rica es sumamente profesional. Tiene no solo tiene la calidad para estar en plataformas internacionales, sino que también para ganar en ellas", comentó el joven de 25 años a Teletica.com.