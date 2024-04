Este viernes salen a la venta las entradas para ver a Amanda Miguel en Costa Rica

Si desea disfrutar de éxitos como Así no te amará jamás, Él me mintió y Mi buen corazón, al mediodía de este viernes 26 de abril se habilitarán las entradas para el show de Amanda Miguel en Costa Rica.



El espectáculo se realizará el próximo 3 de agosto en el Parque Viva, en La Guácima, Alajuela, como parte de una gira por el 45 aniversario de haber ingresado a la industria musical.



Estos serán los precios de los tiquetes para el público en general (no incluye los cargos por servicio):