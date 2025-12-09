Este miércoles salen a la venta las entradas para ver a Ricardo Arjona en Costa Rica

Este miércoles, los seguidores de Ricardo Arjona tendrán la oportunidad de asegurar su lugar en el esperado concierto que el cantautor guatemalteco ofrecerá en el Estadio Nacional el 14 de agosto de 2026. La presentación, organizada por One Entertainment, promete un recorrido completo por los mayores éxitos de su carrera.



Con más de tres décadas sobre los escenarios, Arjona se ha consolidado como uno de los artistas más influyentes de la música latina. Su trayectoria incluye álbumes emblemáticos como Déjame decir que te amo, Animal nocturno, Historias, Si el Norte fuera el Sur y Galería Caribe, que han marcado generaciones con canciones como Mujeres, El problema, Historia de taxi, Dime que no y Fuiste tú.



A lo largo de su carrera, ha explorado diversos géneros musicales, desde baladas hasta fusiones con ritmos caribeños, rock y sonidos urbanos, manteniendo siempre su sello poético y crítico. Su trabajo le ha valido un Grammy, múltiples premios Billboard Latin Music Awards, Premios Lo Nuestro y ventas superiores a los 80 millones de discos en todo el mundo.



El concierto del 14 de agosto será una oportunidad única para revivir sus grandes éxitos y sus temas más recientes, en una puesta en escena diseñada para emocionar y celebrar su legado musical.

Las entradas estarán disponibles exclusivamente en eticket.cr, con precios que van desde ₡13.533 en gramilla hasta ₡52.133 en Seco Numerado, con opción de Tasa Cero a tres meses.

Juan Carlos Campos, CEO y productor general de One Entertainment, destacó: “Estamos emocionados de traer a Ricardo Arjona a Costa Rica. Su música ha marcado generaciones y este concierto ofrecerá una experiencia emotiva y única para todos los asistentes”.

Costa Rica se prepara para recibir a una leyenda viva de la música latina en un espectáculo que promete recuerdos inolvidables y emociones intensas.