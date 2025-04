Este martes será un día decisivo para Celso Borges y su expareja

Este martes se realiza la audiencia sobre la revisión del monto de la pensión alimenticia que recibió Celso Borges tras el divorcio con Marta Peralta.

La audiencia se lleva a cabo en el Juzgado de Pensiones Alimenticias en el Primer Circuito de los Tribunales de Justicia de San José.

Al lugar asistió Peralta, pero no Borges, así como los representantes legales de ambas partes.

Hugo Navas es el abogado de Peralta, mientras que Roger Guevara, del Bufete Alta Batalla, es el de Borges.

Días atrás, se dio a conocer que Celso y Alexandre Guimaraes fueron denunciados por la esposa del futbolista. La denuncia se interpuso en el Juzgado de Pensiones contra la Violencia Doméstica y Protección Cautelar de Pavas.



Este medio contactó con los abogados de ambas partes, desde el 14 de marzo, para conocer sus versiones.

“Es importante aclarar que no se trata de una violencia doméstica física, sino una violencia psicológica y patrimonial. La denuncia ya está interpuesta y ya se fijaron las medidas cautelares, se fijó que no acercarse al piso 14 de donde ella vive y no tratar de quitarle los perros ni nada por el estilo, porque son la compañía de ella, ella es de nacionalidad española y vive sola, no tiene familia aquí”, explicó Hugo Navas, abogado de la parte denunciante.