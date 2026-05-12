Este martes inicia Cannes: ¿tiene miedo Hollywood del festival?

Las sagas ‘Star Wars’, ‘Indiana Jones’ y ‘Top Gun’ tuvieron un lugar destacado en el Festival de Cannes durante la última década. Sin embargo, en 2026 estas grandes producciones de Hollywood brillan por su ausencia, lo que alimenta la percepción de que los estudios prefieren evitar el certamen.

El festival de cine más importante del mundo, que inicia este martes, históricamente contó con estrenos de Hollywood y películas de entretenimiento protagonizadas por estrellas como Tom Cruise o Harrison Ford para equilibrar las producciones de autor que predominan en la muestra.

Cuando el delegado general del festival, Thierry Frémaux, asumió el cargo hace 25 años, convirtió las grandes producciones estadounidenses en una prioridad para fortalecer la proyección internacional del evento.

No obstante, al anunciar en abril la selección oficial, tuvo que explicar la notoria ausencia de este tipo de producciones.

“Al margen del cine de los estudios, sigue existiendo un cine independiente, un cine fuera de Los Ángeles”, afirmó.

Dos películas independientes estadounidenses competirán por la Palma de Oro: ‘Paper Tiger’, de James Gray, protagonizada por Adam Driver y Scarlett Johansson, y ‘The Man I Love’, de Ira Sachs, con Rami Malek.

Sin embargo, gigantes de Hollywood como Universal Pictures, Disney, Warner Bros., Sony Pictures y Paramount Pictures no presentarán ninguna película nueva en la Croisette.

Una situación similar ocurrió en la Berlinale en febrero, donde la directora Tricia Tuttle tuvo que afrontar una programación sin grandes producciones de Hollywood.

“Nerviosismo”

Tuttle comentó entonces que el problema responde al temor de los estudios a asumir riesgos y a las crecientes presiones comerciales.

“Hay nerviosismo en un mercado muy difícil: un nerviosismo ligado a la publicación de críticas mucho antes del estreno y al control que se busca ejercer sobre el lanzamiento de filmes de esta envergadura”, declaró en enero al Hollywood Reporter.

La responsable recordó la mala recepción crítica de ‘Joker: Folie à Deux’, presentada en la Mostra de Venecia en 2024, antes de su fracaso en taquilla.

“Desde entonces constatamos mucha más reticencia”, añadió.

En el pasado, cuando Hollywood producía más películas, un fracaso comercial podía absorberse con mayor facilidad. Actualmente, un tropiezo de este tipo puede derivar en problemas económicos importantes para las compañías.

Para algunos analistas, los estudios producen cada vez menos películas compatibles con Cannes.

“Llevan allí a los artistas, intentan construir un relato mediático dos, tres o incluso cuatro meses antes del estreno y luego exponen la película a las críticas más exigentes del mundo”, explicó a la AFP el crítico de cine J. Sperling Reich .

“Si la película no funciona en Cannes, es muy difícil recuperarse”, añadió.

Grandes estrenos recientes, como el biopic sobre Michael Jackson titulado ‘Michael’ y ‘El diablo viste de Prada 2’, optaron por realizar sus propios eventos promocionales, potenciados por influencers y redes sociales.

“Escaparate formidable”

Otros expertos, en cambio, dudan de que 2026 represente una ruptura definitiva entre Hollywood y los festivales europeos, ya que estos eventos siguen siendo una plataforma clave para la proyección internacional.

“El Festival de Cannes es un escaparate formidable, porque es uno de los eventos más vistos. Pero los estudios tienen un ritmo de promoción muy eficaz. Si las fechas de Cannes coinciden con su lanzamiento, se produce una convergencia”, explicó Éric Marti , especialista en box office.

Además, Hollywood no estará “totalmente ausente” este año, recordó.

El festival programó una proyección especial de ‘Fast and Furious’ para celebrar los 25 años de la saga, propiedad de Universal, con la presencia de las estrellas originales Vin Diesel, Michelle Rodriguez y Jordana Brewster.