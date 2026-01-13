Este martes estrena ‘La reina del flow 3’: todos los detalles aquí

Después de casi cinco años de ausencia, La reina del flow vuelve oficialmente a la pantalla con su tercera temporada, consolidándose como una de las producciones colombianas más influyentes de la televisión reciente y del catálogo de Netflix.

El estreno está programado para este martes 13 de enero de 2026 en Caracol Televisión (solo se podrá ver en Colombia) y llegará a Costa Rica un día después, el miércoles 14 de enero, a través de Netflix.

La serie retoma la historia de Yeimy Montoya y Charly Flow con nuevos conflictos, personajes y un giro dramático que promete mantener en vilo a su audiencia desde el primer episodio.

Un fenómeno que regresa más fuerte

La producción musical y dramática se convirtió en un fenómeno internacional gracias a su combinación de música urbana, romance, traición y venganza, elementos que lograron conectar con millones de espectadores dentro y fuera de América Latina. El último capítulo se emitió en 2021 y, desde entonces, los seguidores esperaban la confirmación de una nueva entrega.

La noticia llegó a finales de 2024, cuando el elenco se reencontró para iniciar las grabaciones de esta tercera parte, marcando el inicio de una nueva etapa para la historia.

La nueva temporada comienza con un salto temporal de cuatro años . Yeimy y Charly han logrado construir una vida en común: están casados y son padres de una niña llamada Ana . Sin embargo, la aparente calma se quiebra cuando la menor desaparece tras un suceso misterioso que vuelve a sacudir sus vidas.

Mientras Charly emprende una búsqueda desesperada para proteger a su familia y su legado musical, los rumores lo señalan como principal sospechoso. En paralelo, Mike Rivera, recién salido de prisión, reaparece con sed de revancha y se alía con los Vallejo para destruir la productora Soul&Bass, desatando una nueva guerra en la industria musical. La trama se desarrollará en escenarios internacionales, incluyendo Lanzarote, ampliando el alcance visual y narrativo de la serie.

Reparto confirmado y nuevas incorporaciones

La tercera temporada mantiene a sus protagonistas originales:

Carolina Ramírez como Yeimy Montoya.

Carlos Torres como Charly Flow.

También existe expectativa por un posible regreso de Andrés Sandoval como Juancho, aunque su participación no ha sido confirmada oficialmente.

Entre las novedades destaca la llegada de Alisson Joan, quien interpretará a Sky, y la participación especial del cantante español Omar Montes, una de las apuestas más llamativas para el público internacional. Además, regresan antagonistas clave como Mike Rivera, reforzando el conflicto central.

La dirección vuelve a estar a cargo de Liliana Bocanegra y Rodrigo Lalinde, quienes apuestan por una narrativa más madura, marcada por el paso del tiempo y cuentas pendientes del pasado.