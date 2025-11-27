Este jueves estrena 'Zootopia 2': Participe aquí por productos promocionales

Zootopia 2 llega oficialmente a los cines de Costa Rica este jueves 27 de noviembre.



La secuela retoma la historia de los detectives Nick Wilde y Judy Hopps, nueve años después del fenómeno global que representó la primera película, reconocida por su humor, aventura y mensajes sobre diversidad.

Aunque la trama se mantiene bajo reserva, se anticipan nuevos escenarios dentro de la metrópolis animal, personajes inéditos y el mismo tono dinámico que conquistó al público en 2016.



Las funciones estarán disponibles en formatos tradicional y premium, en versión doblada al español o en idioma original. Los cines recomiendan revisar sus plataformas oficiales para conocer horarios, promociones y disponibilidad.

¿Quiere ganarse productos promocionales de la icónica saga?

Teletica.com rifará dos paquetes alusivos al filme (una diadema y una gorra por ganador).







Puede participar hasta el lunes 1° de noviembre. Los ganadores serán contactados por medio del WhatsApp oficial de Teletica.

Tienen una hora para responder el mensaje y hasta el próximo 4 de setiembre para retirar su premio. De lo contrario, perderá el regalo.