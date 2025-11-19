Este jueves es el concierto de Vicente García: entérese aquí de los últimos detalles

Este jueves 20 de noviembre, Parque Viva se convertirá en el escenario de una velada especial con Vicente García, quien regresa al país como parte de su gira latinoamericana.

El artista dominicano llega tras recibir recientemente un Latin Grammy por Mejor Álbum Tropical Contemporáneo, un reconocimiento que confirma su talento y la proyección internacional de su música.

La producción del evento destaca la importancia de contar con un artista de este nivel, que combina prestigio internacional con la cercanía hacia su público costarricense. Esta mezcla promete ofrecer una experiencia íntima y memorable, donde los asistentes podrán disfrutar de la música en vivo y de una puesta en escena diseñada para resaltar el estilo y la estética actual de García.

Detalles del concierto y horarios



La organización del evento compartió el cronograma oficial para garantizar un ingreso ordenado:

3 p. m. – Apertura de boletería.

6 p. m. – Apertura de puertas del anfiteatro.

7:15 p. m. – Presentación del telonero.

8 p. m. – Inicio del concierto de Vicente García.

10 p. m. – Curfew del venue.

Las entradas continúan disponibles en la plataforma oficial https://tickz.cr/en/e/vicente-garcia/6961. Además, la boletería en Parque Viva estará abierta desde las 3 p. m. para quienes prefieran adquirir los boletos directamente en el lugar.

Normas de seguridad y objetos permitidos



Para garantizar la seguridad de todos los asistentes, no se permitirá el ingreso con armas, objetos punzocortantes, drogas, cámaras profesionales, laptops, mochilas grandes, botellas de vidrio o alimentos, entre otros. Sí se permitirá el ingreso con teléfonos móviles, cámaras y bolsos pequeños, medicamentos personales y protector solar en envase pequeño.

El evento contará con una zona de comidas para quienes deseen disfrutar de una cena ligera o refrigerios antes del inicio del concierto.

Tras sus presentaciones en México, Colombia, Perú y Chile, Vicente García llega a Costa Rica con la promesa de ofrecer un espectáculo inolvidable, reafirmando por qué es uno de los músicos latinos más respetados y queridos de su generación.