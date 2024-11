Este fue el proceso para dar vida al tren de Teletica en anuncio del “Expreso Pedregal”

Luego del lanzamiento de “Expreso Pedregal”, video promocional de Toros Teletica, una imagen robó de inmediato la atención de los televidentes: el rostro del icónico tren que representa a la empresa.

Esta animación en 3D fue realizada por María Paola Chavarría y Rándall Madrigal, del departamento de Artes Visuales.

Teletica.com conversó con Chavarría, quien tiene cuatro años de experiencia en ese campo, y cuatro meses de trabajar para Televisora de Costa Rica.

“Sin duda, fue un reto, aunque debo decir que desde el principio fue un proyecto que me ilusionaba, ya que tenía la oportunidad de animar al trencito, un personaje icónico que he visto en la televisión desde que era pequeña. Lo más desafiante fue la transición del personaje de 2D a 3D, puesto que quería asegurarme de que, en el proceso, no se perdiera el parecido con el diseño original. Este fue un aspecto que mantuve presente durante todo el proceso de modelado y texturizado”, dijo Chavarría.