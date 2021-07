"Este es el inicio de mi carrera", dice Franciny tras salir de 'Nace una Estrella'

Franciny Quirós asegura que su carrera musical apenas inicia tras su participación en Nace una Estrella.

La vecina de Curridabat descubrió en el escenario todo lo que es capaz de hacer y aprendió muchísimo en el programa de canto.

"' Nace' ha sido muy importante en mi vida, no solo por la parte artística, sino que me ha cambiado en todo sentido y para bien, entonces ha sido muy gratificante", dijo la joven de 28 años.

Sobre sus futuros proyectos, Franciny asegura que tiene muchas puertas abiertas y dice que seguirá esforzándose para conseguir cada una de sus metas.

"Ya tengo proyectos y hay personas que me están ayudando con todo esto. Entonces la idea es seguir adelante (se ríe) porque esto apenas está comenzando. 'Nace' ha sido la plataforma y lo que me ayudó a mí a descubrirme como artista y a formarme, porque yo empecé de cero, esto es un proceso y continúa y ya gracias a Dios voy encaminada. Ya es algo más, es más tangible, antes era más difícil y ahora no. Igual requiere de esfuerzo, hay que ir a tocar puertas, pero desde antes de salir del programa ya se me estaban abriendo", agregó la también aficionada a la pintura.