Este es el elenco de Teletica que lo acompañará en la transmisión del Desfile de las Rosas

Teletica ya tiene listo el elenco que acompañará a la audiencia costarricense en la transmisión especial del Desfile de las Rosas, el evento que cada 1.º de enero da la bienvenida al Año Nuevo desde Pasadena, California, con carrozas elaboradas con flores naturales, bandas musicales y delegaciones de distintas partes del mundo.

La cobertura iniciará a las 8 a. m. y se extenderá hasta cerca de la 1 p. m., con una previa especial, la transmisión en vivo del desfile y un cierre con análisis de la jornada.

La transmisión contará con Jennifer Segura, Juan Carlos Zumbado y Mariela Montero como presentadores, mientras que Katherine Ortega estará a cargo del contenido en redes sociales.

Andrea Fonseca Argüello , diseñadora floral certificada por el American Institute of Floral Designers (AIFD) , aportará análisis sobre las flores, técnicas y tendencias presentes en las carrozas.

También se suma Ernesto Gallardo, director de la Orquesta Sinfónica Intermedia del Instituto Nacional de la Música y director de banda sinfónica intermedia del INM, quien brindará contexto musical y técnico sobre las bandas participantes.

Desde Pasadena, el periodista Elías Alvarado realizará enlaces en vivo, entrevistas y reportajes especiales sobre la elaboración de las carrozas y las curiosidades del evento, material que también se verá reflejado en los noticieros y otros programas del canal.

Un elenco pensado para refrescar la transmisión

Guiselle Camacho, productora del espacio, explicó que la selección del equipo responde a una apuesta por la frescura, el dinamismo y la versatilidad frente a las cámaras.

“Este equipo se escogió porque el año pasado, cuando se quiso que el desfile no fuera solo con la señal de siempre, sino hacerlo diferente, se pensó en un elenco con frescura, personas que vinieran a aportar algo distinto”, comentó Camacho.

Según detalló, la elección de los presentadores respondió a sus perfiles y conexión con la audiencia.

“Pensamos en Jennifer porque el público está acostumbrado a verla en las mañanas y tiene ese carisma que se ve en Buen Día. Juan Carlos es una persona polifuncional, puede hacer muchas cosas y funcionaba perfecto. Mariela en ese momento era un rostro muy nuevo, y quisimos hacer un elenco joven y fresco”, agregó.

Para este año, se refuerza la transmisión con la incorporación de expertos.

“Don Ernesto Gallardo tiene muy buen verbo y experiencia en festivales, y ahora sumamos a Andrea Fonseca Argüello, experta en diseño floral, para aportar contexto especializado”, explicó la productora.

Reacciones del equipo

La periodista Mariela Montero aseguró que llega a esta edición con mayor experiencia y entusiasmo.

“El año pasado fue algo completamente nuevo, nunca antes se había hecho la transmisión del Desfile de las Rosas desde el canal. Hubo muchos retos y aprendizajes, desde traducir un guion enorme hasta adaptarnos a las cámaras y a las distintas zonas en Pasadena”, recordó.

Montero adelantó que este año el enfoque será aún más detallado.

“Ahora el objetivo es hacerlo mejor, incorporando información especial sobre la participación de Costa Rica. Es un honor ser parte de esta transmisión e invitar a la audiencia a que nos acompañe”, afirmó.

Por su parte, Juan Carlos Zumbado destacó el crecimiento del proyecto y su involucramiento en la producción.

“Es muy bonito ver cómo un proyecto que nació con nosotros sigue evolucionando. Este año he podido involucrarme más en la producción, en la previa, en grabaciones y generación de contenido, y eso también es un crecimiento profesional”, señaló.

Zumbado agregó que la experiencia previa les da mayor seguridad.

“El año pasado estábamos nerviosos; este año ya sabemos a qué nos enfrentamos. Es una transmisión internacional que se va a ver todavía más bonita y con más confianza”, concluyó.

Horario de la transmisión

8 a. m. a 10 a. m.: previa especial con contexto, historias y ambiente previo al desfile.

10 a. m. a 12:30 p. m.: transmisión en vivo del Desfile de las Rosas.

Cierre: resumen y análisis final de la jornada.

Siga esta transmisión el jueves 1° de enero por Teletica Canal 7, Teletica.com y la app TDMAX.