Estas son las frases de ‘Flowers’ por las que demandaron a Miley Cyrus

En enero de 2023, la artista estadounidense Miley Cyrus lanzó Flowers, canción con la que ha conseguido nominaciones en los Billboard Music Awards, los Brit Awards e incluso los Grammy.



Desde el estreno de este éxito, la exestrella de Disney indicó que corresponde a una respuesta a la canción When I Was Your Man de Bruno Mars, ya que este single fue el tema de su compromiso con Liam Hemsworth, exesposo de Cyrus, quien le fue infiel y la humilló el público múltiples veces.



Más de un año y medio después, Tempo Music Investments, que tiene los derechos de esta canción de Mars, demandó a la intérprete estadounidense por la similitud en la letra y el ritmo.

​“Es innegable, basándose en la combinación y el número de similitudes entre las dos grabaciones, que ‘Flowers’ no existiría sin ‘When I Was Your Man’”, afirman los documentos, según People.

De acuerdo con The Guardian, la demanda también alega que la canción de Cyrus “duplica numerosos elementos melódicos, armónicos y líricos” de la canción de Bruno Mars, “incluido el diseño del tono melódico y la secuencia del verso, la línea de bajo que los conecta, ciertos compases del coro, ciertos elementos musicales teatrales, elementos líricos y progresiones de acordes específicas”.



Las frases por las que la demanda ha tomado fuerza son “I can buy myself flowers and I can hold my own hand” (yo puedo comprarme flores y tomar mi propia mano) como respuesta a la letra de Mars: “That I should´ve bought you flowers and held your hand” (debí comprarte flores y sostener tu mano).



La canción continúa con la frase “Say things you don’t understand, I can take myself dancing” (decir cosas que no entenderías, yo puedo llevarme a bailar); mientras la versión de Mars, de 2013, dice “Take you to every party ‘cause all you wanted to do was dance” (llevarte a todas las fiestas porque todo lo que querías hacer era bailar), y así otras similitudes en el ritmo de ambas piezas musicales.



Aunque por el momento Mars no se ha referido el tema, la decisión de la demanda no fue suya, fue de su disquera.



Tempo Music Investments quiere prohibir que Cyrus reproduzca, distribuya o interprete públicamente su sencillo en el futuro. También piden una indemnización por daños y perjuicios. Todavía no se determina si el caso irá a juicio.