Estas son las fechas y lugares del Verano Toreado 2026

El Verano Toreado de Teletica anunció sus lugares y fechas para la temporada de este 2026.

En total, el programa taurino visitará 12 comunidades del país, que recibirán un impulso económico para diversas causas sociales (ver calendario adjunto más adelante).

“Resaltan causas como hogares de ancianos, como es el caso de Turrialba, Puriscal y Herradura, así como mejoras pendientes dentro de la comunidad para tener espacios de recreación y de uso comunal, siendo el caso de San Rafael de Abangares, Muelle, Nicoya, Horquetas y San Mateo.

“Hasta se impactará una asada comunal que necesita una mejora para poder tener acceso a mejor agua potable, en el caso de Santa Rosa de Guápiles”, detalló Nikole Román, productora del espacio.

Calendario del Verano Toreado 2026.

​El Verano Toreado anunció su regreso a las raíces del rodeo criollo costarricense, que con sus diferentes disciplinas genera competencia en las zonas rurales de Costa Rica.

“Tendremos dinámicas dentro del contenido que serán relacionadas con el rodeo”, agregó la productora.





Como es costumbre, también habrá toros bravos, juegos y competencia de barrileras. Las ganadoras de todas las fechas recibirán un pase directo al Extreme American Rodeo, programado para el 11 de abril en el Estadio Nacional.





Usted puede disfrutar del Verano Toreado a partir de este sábado 10 de enero a las 8 p. m. por Canal 7, Teletica.com y la app TDMAX.