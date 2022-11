Estas son las estrellas que, hasta el momento, le han dado la espalda al Mundial

Ya son tres los artistas que rechazaron presentarse en los actos de inauguración del mundial en Qatar.

El primero en rechazar la invitación de la organización del evento fue el británico Rod Stewart, que rechazó la suma de $1 millón de dólares por la presentación en la cita mundialista.

"Me ofrecieron una cantidad enorme de dinero, más de un millón de dólares por la actuación, pero lo rechacé porque no me parece correcto ir a un país con esas ideas y valores", comentó Stewart al medio inglés The Mirror.