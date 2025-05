Estas son las 22 películas en competición del 78º Festival de Cannes

Dos películas dirigidas por los españoles Carla Simón y Oliver Laxe, una del brasileño, Kleber Mendonça Filho además de aquellas del iraní Jafar Panahi y del estadounidense Wes Anderson, forman parte de los 22 filmes en competición del 78º Festival de Cannes.



-"Sound of falling", de la alemana Mascha Schilinski

Un drama que reúne a cuatro mujeres de cuatro generaciones diferentes en una misma granja (estreno el 14 de mayo).



- "Two prosecutors", del ucraniano Sergei Loznitsa.



Un filme que se desarrolla en la URSS de los años 30, durante las purgas estalinistas (estreno el 14 de mayo).



- "Dossier 137", del francés Dominik Moll.



Una película policial, sobre una inspectora que se enfrenta a las consecuencias de una tensa manifestación en la que un joven resultó herido por un disparo de los agentes (estreno el 15 de mayo).



- "Sirat", del español Oliver Laxe.



Cuarta película del cineasta, interpretada por Sergi López ("Harry, un amigo que os quiere"). Laxe ha rodado "Lo que arde" --proyectada en la sección paralela de Cannes Una Cierta Mirada en 2019--, "Mimosas" o "Love me not" (estreno el 15 de mayo).



- "La petite dernière", de Hafsia Herzi.



La actriz y directora francesa adapta libremente la novela homónima de Fatima Daas, que narra la historia de la hija menor de una familia de migrantes argelinos, que poco a poco se emancipa de su familia y sus tradiciones (estreno el 16 de mayo).



- "Eddington", de Ari Aster.



El nuevo maestro del terror estadounidense, autor de "Midsommar", presenta a una pareja que sufre una avería en la entrada de un pequeño pueblo de Estados Unidos. Está protagonizada por Joaquin Phoenix, Pedro Pascal y Emma Stone (estreno el 16 de mayo)



- "Renoir", de la japonesa Chie Hayakawa.



Un drama sobre el tránsito a la edad adulta, la resiliencia, el poder curativo de la imaginación y una familia traumatizada que lucha por reencontrarse (estreno el 17 de mayo).



- "Nouvelle Vague", del estadounidense Richard Linklater.



Una película sobre el rodaje de "Sin aliento" de Jean-Luc Godard (estreno el 17 de mayo).



- "Die, My Love" de la británica Lynne Ramsay.



Un thriller sobre una joven que acaba de ser madre y cae en la depresión, con un casting encabezado por Jennifer Lawrence y Robert Pattinson (estreno el 17 de mayo).



- "El agente secreto", del brasileño Kleber Mendonça Filho.



Un thriller político que se desarrolla a finales de los años 70, durante los últimos años de la dictadura militar brasileña. Mendonça Filho, un habitual de la muestra, ya estuvo en liza por el máximo galardón con "Bacurau" en 2019 y "Aquarius" en 2016. También ha participado en otras secciones, como hace dos años con el documental "Retratos fantasmas" (estreno el 18 de mayo).



- "La trama fenicia", del estadounidense Wes Anderson.



Una comedia de espías protagonizada por una horda de estrellas de Hollywood, como es habitual en sus últimas obras, entre ellas Benicio del Toro, Tom Hanks, Bill Murray, Scarlett Johansson y Mia Threapleton, la hija de Kate Winslet (estreno el 18 de mayo).



- "Les Aigles de la République", del egipcio Tarik Saleh.



A punto de perderlo todo, el actor más famoso de Egipto acepta encarnar el papel de presidente en un biopic en su honor, pese al riesgo que eso comporta (estreno el 19 de mayo).



- "Alpha", de la francesa Julia Ducournau.



Cuatro años después de alzarse con el máximo galardón con "Titane", la directora francesa presenta su nueva obra con Golshifteh Farahani y Tahar Rahim, la historia de una niña confrontada a la epidemia del sida en los años 1980 (estreno el 19 de mayo).



- "Un simple accidente", del iraní Jafar Panahi.



Poco se sabe del nuevo filme del director iraní, hostigado por el régimen de los ayatolás, que no ha querido filtrar nada (estreno el 20 de mayo).



- "Fuori", del italiano Mario Martone.



Un biopic sobre la actriz y escritora italiana Goliarda Sapienza (estreno el 20 de mayo).



- "Romería", de la española Carla Simón.



La directora española, ganadora del Oso de Oro en la Berlinale en 2022 por "Alcarràs", narra el viaje familiar de una joven catalana a Galicia tras perder a sus padres por el sida, el mismo drama que vivió Simón cuando era una niña (estreno el 21 de mayo).



- "The History of Sound", del sudafricano Oliver Hermanus.



Durante la Primera Guerra Mundial, dos jóvenes deciden registrar las vidas, las voces y la música de sus compatriotas estadounidenses. Una película protagonizada por Paul Mescal y Josh O'Connor (estreno el 21 de mayo).



- "Sentimental Value", del noruego Joachim Trier.



Trier repite con la actriz Renate Reinsve ("La peor persona del mundo", 2021), en esta historia que cuenta cómo un director intenta rehacer sus lazos con sus hijas (estreno el 21 de mayo).



- "Woman and Child" del iraní Saeed Roustaee.



El realizador de "Leila y sus hermanos" vuelve con otro drama familiar, en torno a una enfermera viuda enfrentada a la rebeldía de su hijo. Protagonizada por Parinaz Izadyar ("La ley de Teherán") (estreno el 21 de mayo).



- "Resurrection" del chino Bi Gan.



Última inclusión anunciada en la selección por la Palma, esta película distópica mezcla la historia de China con la ciencia ficción (estreno el 22 de mayo).



- "Jeunes mères", de Jean-Pierre y Luc Dardenne.



Los hermanos belgas, que ya cuentan con dos Palmas de Oro a sus espaldas ("Rosetta" en 1999 y "El niño" en 2005), narran esta vez la historia de cinco mujeres acogidas en un centro de maternidad donde reciben apoyo como jóvenes madres (estreno el 23 de mayo).



- "The Mastermind", de la estadounidense Kelly Reichardt.



La historia de un robo de obras de arte con la guerra de Vietnam como telón de fondo y el naciente movimiento de liberación de las mujeres (estreno el 23 de mayo).