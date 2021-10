Estas son las 10 canciones más escuchadas de Coldplay, según Spotify

La aplicación de música Spotify elaboró una lista de las 10 canciones más populares de Coldplay en este momento.

A continuación encontrará los temas más escuchados de la banda británica, que se presentará en Costa Rica el próximo 18 de marzo con su tour mundial Music Of The Spheres.

#1 My Universe: la lista es encabezada por esta nueva y exitosa colaboración con BTS. El video oficial fue lanzado el 29 de setiembre de 2021.

#2 Yellow: esta canción forma parte del primer álbum de estudio de Coldplay (2000), llamado Parachutes: se volvió masivamente popular.

#3 The Scientist: este melancólico tema pertenece al segundo disco de la agrupación (2002). En general, recibió muy buenas críticas.

#4 Something Just: like This: esta es una canción de Coldplay con el dúo norteamericano de música electrónica The Chainsmokers. Fue estrenada en el 2017.

#5 Fix You: esta canción fue escrita por todos los miembros de la banda en forma colaborativa para su tercer álbum de estudio, X&Y.

#6 Higher Power: este tema es parte del que será su noveno álbum "Music Of The Spheres". Salió en mayo de este 2021.

#7 Hymn for the Weekend: esta canción de Coldplay viene con la voz sin acreditar de la cantante Beyoncé. Fue lanzada en el 2016, como el segundo sencillo de su sétimo álbum de estudio, A Head Full of Dreams.

#8 Paradise: este tema debutó en el 2011 como parte de su quinto álbum de estudio, Mylo Xyloto.

#9 Viva la Vida: es el segundo tema de Viva la Vida or Death and All His Friends, cuarto álbum de estudio de Coldplay. Se lanzó el 7 de mayo de 2008.

#10 Sparks: es una canción que forma parte del primer álbum de la banda, Parachutes (2000). Es una producción acústica con un aire romántico.