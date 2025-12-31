“Estaba sufriendo un infarto”: Elías Alvarado recuerda episodio de salud que marcó su 2025

Este 31 de diciembre, a pocas horas de despedir el año y a solo un día de cubrir el tradicional Desfile de las Rosas en Pasadena, el periodista de Telenoticias radicado en Estados Unidos, Elías Alvarado, abrió su corazón y compartió con Teletica.com la experiencia de salud más crítica que enfrentó durante este 2025.

Alvarado relató que el episodio ocurrió tras una cirugía por sinusitis que, en apariencia, había salido sin complicaciones. No obstante, cuando ya se preparaba para regresar a casa, un intenso dolor en el pecho cambió por completo el panorama.

Los médicos actuaron de inmediato ante la gravedad de los síntomas. Tras realizarle múltiples chequeos y radiografías, confirmaron que uno de sus pulmones se había colapsado, una situación que puso su vida en riesgo.

“Descubrieron que uno de mis pulmones se había colapsado y tuvieron que colocarme de emergencia un tubo torácico para salvarme la vida, ya que estaba sufriendo un infarto”, recordó el periodista.

En medio del miedo y la incertidumbre, Alvarado asegura que su fe fue el principal sostén. Confesó que suele ser una persona muy nerviosa ante los procedimientos médicos y el dolor, pero que, en ese momento crítico, experimentó una calma que atribuye únicamente a Dios.

Incluso, relató que el tubo torácico le fue colocado sin anestesia, un procedimiento altamente invasivo que, contra todo pronóstico, no le provocó dolor.

“Sentí una paz y una tranquilidad que solo Dios pudo darme. Tuvieron que abrir y cortar mi piel… y aun así no sentí dolor alguno. Mi fe fue mi refugio en ese instante”, expresó.

El apoyo de su familia fue otro pilar fundamental durante la hospitalización. Ese día, su esposa y su hijo lo esperaban fuera de la habitación. El niño, vestido de Spider-Man, llevaba flores y globos con la ilusión de ver a su papá salir del hospital. Sin embargo, la situación obligó a cambiar los planes.

Su esposa tuvo que llevar al pequeño con su abuela y luego regresar para permanecer junto a él durante los días de internamiento. Los mensajes de su hijo, pidiéndole que regresara pronto a casa, se convirtieron en una motivación constante.

“El deseo de volver a casa, tanto de ellos como mío, fue una fuerza enorme para seguir adelante”, aseguró.





Tras superar la emergencia, su forma de ver la vida cambió por completo. Alvarado reveló que el médico fue claro al decirle que, de haber salido del hospital minutos antes, no habría sobrevivido.

“Si yo me hubiera subido al carro y salido del hospital, no habría regresado con vida”, afirmó.

Hoy, acciones tan sencillas como respirar, caminar o estar de pie tienen un valor distinto, especialmente porque el problema afectó directamente uno de sus pulmones.

“Valoro algo tan simple y tan vital como respirar. Poder caminar, comer y compartir con la familia cobra un significado completamente diferente”, reflexionó.

Elías Alvarado y el doctor que lo operó.





Pese a la gravedad de lo vivido, en ningún momento pensó que no volvería al periodismo. Al contrario, regresó al noticiero con mayor pasión, agradecido por el respaldo del canal y de los televidentes.

Ahora, a las puertas del 2026 y listo para cubrir por segundo año consecutivo el Desfile de las Rosas junto a Teletica, Alvarado asegura que enfrenta esta nueva etapa con una actitud renovada.