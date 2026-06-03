"Esta semana fue muy mala": Randall Vargas revela última crisis de salud en 'Los Doctores'

El periodista Randall Vargas abrió su corazón este martes en el programa Los Doctores. Durante la entrevista, habló de las cuatro enfermedades autoinmunes con las que convive desde hace más de dos décadas y sorprendió al revelar que sufrió una fuerte crisis durante la última semana.

​"Esta semana fue muy mala porque tuve un problema a nivel de tránsito esofágico, que me tiene con la voz así un poco quemada y raspada de la garganta por mucho reflujo", relató Vargas.

El periodista explicó que convive con esclerosis sistémica progresiva, lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide y síndrome antifosfolípido. Este último diagnóstico llegó en 2017 tras una trombosis cerebral.

Según contó, las crisis aparecen de forma inesperada. En cuestión de minutos puede pasar de sentirse bien a enfrentar síntomas severos.

​"De un momento a otro estoy perfectamente acá y en cuestión de 10 minutos estoy con 39 de fiebre y con un dolor que es insoportable", afirmó.

Vargas señaló que llevaba bastante tiempo sin enfrentar una recaída importante. Por eso, la crisis de los últimos días llamó su atención.

El comunicador recordó que sus primeros síntomas aparecieron en 2002. Entre ellos destacó fiebre alta, agotamiento extremo, dolor musculoesquelético y una pérdida acelerada de peso.

En apenas tres meses perdió entre 34 y 35 kilogramos. El diagnóstico llegó pocos días después de someterse a una serie de exámenes médicos.

Lejos de asumir la noticia como una sentencia, Vargas decidió enfrentar el proceso con una actitud positiva.

​"No lo tienes que tomar como una sentencia. Ya tenés claro cuál es ese diagnóstico. Sabes cuáles son las reglas del juego", expresó.

Durante la conversación con la periodista Susanna Peña, también recordó uno de los momentos más complicados de su vida. En 2017 sufrió una migraña constante durante tres meses. Además, escuchaba sonidos inexistentes debido a la inflamación cerebral que provocó el síndrome antifosfolípido.

"Eran todas las noches. Escuchaba que había un compresor pegado a la pared de mi cuarto", recordó.

Pese a los diagnósticos y las crisis, Vargas aseguró que mantiene una vida activa. Continúa trabajando, practica ciclismo y procura no modificar sus planes personales.

​"Cuando la enfermedad puede ganarte, te va a ganar. Te va a dar una paliza. Pero yo me siento muy a gusto sabiendo que le gano constantemente", dijo.

El periodista aprovechó el espacio para enviar un mensaje a quienes enfrentan enfermedades crónicas o autoinmunes.

​"No es una sentencia cualquier diagnóstico que reciban. Hay momentos dificilísimos, pero son más los de bienestar y los de compartir con la gente que está al lado de ustedes", concluyó.

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