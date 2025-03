Esta fue la reacción de Millie Bobby Brown por comentarios sobre su apariencia

La actriz Millie Bobby Brown, quien saltó a la fama por la serie Stranger Things, criticó los recientes artículos de prensa sobre su apariencia y los calificó de “acoso”.

La joven de 21 años publicó un video de tres minutos en su cuenta de Instagram, en el que mencionaba los titulares de los artículos y los nombres de los periodistas que los escribieron.

Brown ha estado en los medios en las últimas semanas por la gira de prensa de su nueva película, Estado eléctrico, al tiempo que hizo apariciones en los premios SAG y Brit.

​"Crecí frente al mundo y, por alguna razón, la gente parece no poder crecer conmigo. En cambio, actúan como si debiera quedarme congelada en el tiempo, como si todavía debiera lucir como en la primera temporada de 'Stranger Things'. Y como no lo hago, ahora soy un objetivo. "Aquellos desilusionados no pueden soportar ver a una niña convertirse en una mujer a su manera, no la de ellos. Me niego a disculparme por haber crecido. Me niego a hacerme más pequeña para cumplir con las expectativas poco realistas de las personas que no pueden soportar ver a una niña convertirse en una mujer", sostuvo en el video.

Los artículos destacados por Brown critican su cabello, rostro, cuerpo y estilo, y algunos insinúan que parece mucho mayor de lo que es. Medios internacionales, desde hace varios años, han señalado que la actriz se ha inyectado demasiado bótox y siguen criticando su apariencia.

​"El hecho de que los escritores adultos pasen su tiempo diseccionando mi rostro, mi cuerpo, mis elecciones, es inquietante. El hecho de que algunos de estos artículos estén escritos por mujeres lo empeora aún más", agregó.

Brown creció bajo el foco de los medios desde los 9 años, cuando apareció en la serie estadounidense Érase una vez en el País de las Maravillas (Once Upon a Time in Wonderland) y luego en Intruders.

Su gran oportunidad llegó en 2016, cuando fue elegida para interpretar a Eleven (Once) en el éxito de ciencia ficción Stranger Things, de Netflix.

Esto le valió el reconocimiento mundial y fue nominada a varios premios SAG y Emmy.

​"No me avergonzarán por cómo luzco, cómo me visto o cómo me presento. Hagámoslo mejor, no solo por mí, sino por cada niña que merece crecer sin el miedo a ser destrozada por el simple hecho de existir", concluyó.

Brown fue elogiada por otros actores en las respuestas a la publicación, incluida Sarah Jessica Parker de Sex and the City (Sexo en Nueva York), quien escribió que está “enormemente orgullosa”.

Louis Partridge, coprotagonista junto con Brown del filme Enola Holmes, comentó: “Bien dicho, Millie. Manejado con gracia”.

En tanto, Mckenna Grace, que fue actriz infantil y estrella de El cuento de la criada (The Handmaid's Tale), escribió: “Ninguna mujer o persona joven merece sentir presión o crueldad por el simple hecho de existir. Hablas tan bien y eres tan hermosa. Muy bien dicho, gracias por hacer este video”.