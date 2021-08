Esta fue la reacción de 'La Roca' al saber que tiene un doble

Dwayne Johnson, conocido como 'La Roca', reaccionó tras los miles de comentarios que recibió una fotografía de su "doble".



Se trata de Eric Fields, un oficial que patrulla el condado de Morgan, en Alabama, Estados Unidos.

El actor vio la publicación de Bleacher Report y comentó lo siguiente, por medio de Twitter:

"Oh, wow, el chico de la izquierda es mucho más genial. Mantente a salvo hermano y gracias por tu servicio. Un día beberemos y necesito escuchar todas tus historias de 'La Roca', porque sé que las tienes".





Oh shit! Wow.

Guy on the left is way cooler.

Stay safe brother and thank you for your service. One day we’ll drink @Teremana and I need to hear all your “Rock stories” because I KNOW you got ‘em 😂😈👊🏾🥃 #ericfields https://t.co/G38tOr68cW