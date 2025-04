Esta fue la canción que interpretó Katy Perry a 100 kilómetros de altura

Katy Perry cumplió su promesa: cantar en el espacio. Lo hizo como parte de la misión NS-31, a bordo del cohete New Shepard, propiedad de la empresa Blue Origin, que incluyó a otras cinco mujeres.

Horas antes del vuelo, la intérprete de Fireworks publicó un video en el que dijo: “Creo que voy a cantar, voy a cantar un poco. Tengo que cantar en el espacio”, mientras mostraba la cápsula en la que había estado entrenando.

Una vez que la cápsula que la transportaba volvió a tierra firme, una de sus compañeras de viaje, la presentadora de televisión Gayle King, reveló que Perry sí tomó el tiempo para deleitarlas con su voz. La canción elegida fue What a Wonderful World by Louis Armstrong, reveló King.

Al consultarle a la cantante por qué eligió ese tema y no uno de su repertorio, ella respondió: “Yo hice un cover de esa canción en el pasado, y obviamente mi yo superior siempre está dirigiendo la nave porque no tenía idea de que algún día estaría cantando esa canción en el espacio. No es sobre mí, no es sobre mis canciones, es sobre una energía colectiva, sobre nosotros, de hacer espacio para futuras mujeres y sobre ese maravilloso mundo que vimos justo después”.