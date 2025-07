Esta es la razón por la que Nelson Hoffmann contactó a artistas internacionales antes de morir

En los días previos a su fallecimiento, el productor y conductor Nelson Hoffmann realizó una serie de contactos con artistas internacionales que, tras su muerte, generaron múltiples interpretaciones.

Sin embargo, Natalia Rodríguez, presentadora de televisión y gran amiga de Hoffmann, expresó que no se trató de un acto de despedida personal ni un indicio de tristeza, sino parte de los preparativos del 25 aniversario del programa Sábado Feliz, que él mismo seguía produciendo con entusiasmo.

Así fue como comenzaron a circular mensajes de figuras como Chayanne, el cantante mexicano Mario Montes y la banda Los Iracundos. Todos ellos recibieron un mensaje de audio similar por parte de don Nelson, donde él mismo pedía un saludo para el aniversario de Sábado Feliz y mencionaba su retiro inminente.

​“Él decía: ‘Mándenme un saludo porque estoy planeando mi retiro, el aniversario de Sábado Feliz’. Eso fue lo que él estaba haciendo. No es lo que la gente estaba diciendo, que estaba triste o deprimido porque el canal le hizo algo. No, no, no. Él estaba haciendo lo que le tocaba hacer por el 25 aniversario”, insistió Naty, como es conocida.