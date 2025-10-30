Esta es la razón por la que Natalia Monge desapareció repentinamente de ‘Buen Día’

La presentadora Natalia Monge sorprendió a la audiencia de Buen Día este jueves, al aparecer solo durante los primeros minutos del programa y luego ausentarse repentinamente del set.

Su ausencia generó comentarios, pero la propia comunicadora explicó a Teletica.com que se debió a un intenso dolor muscular que la obligó a abandonar el espacio en vivo.

Monge relató que la molestia se originó días atrás mientras jugaba con su hijo menor, Joaquín, de 5 años. Según contó, el pequeño le pidió que lo cargara en la espalda “como un salveque”, y durante el juego ella decidió aprovechar el momento para hacer un poco de ejercicio.

“Hice como una especie de sentadilla con él encima, unas 10 repeticiones. Nos divertimos mucho, pero en la noche empecé a sentir una ligera molestia en la zona inguinal derecha”, explicó.

A pesar de que en un inicio pensó que se trataba de algo menor, el dolor fue aumentando con el paso de las horas. La presentadora de la revista comentó que no logró dormir bien y que incluso tuvo que levantarse varias veces durante la madrugada para colocarse compresas frías.

Al día siguiente, Monge acudió a una fisioterapeuta, quien descartó un desgarre, pero confirmó que la molestia estaba localizada en el músculo psoas, una zona profunda que conecta la espalda con las piernas y suele causar fuertes punzadas cuando se inflama.

“Hoy fui al canal manejando con dificultad, porque hasta mover el pie del pedal me dolía. Durante el programa ya me sentía muy mal, no podía estar ni de pie ni sentada. Aguanté dos entrevistas, pero ya para la tercera el dolor era insoportable y tuve que pedir ayuda”, contó.

La periodista agregó que el productor del programa, Mario Vargas, la acompañó hasta su casa al ver que no podía conducir, y que este mismo jueves volverá a valoración con su fisioterapeuta para continuar el tratamiento.