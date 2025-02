Esta es la razón por la que Kanye West perdió $20 millones de dólares

El pasado domingo, la ceremonia de los premios Grammy, celebrada en Los Ángeles, se convirtió en el escenario de una nueva polémica protagonizada por Kanye West y su esposa, Bianca Censori. La pareja, que no estaba invitada oficialmente, hizo una aparición inesperada en la alfombra roja y acaparó la atención mundial con un gesto provocador que, más allá de la controversia, le ha costado al rapero 20 millones de dólares en cancelaciones de conciertos en Japón.



Censori llegó al evento envuelta en un voluminoso abrigo de piel negra; pero, al quitárselo, reveló un minivestido transparente que dejaba poco a la imaginación. Según reportes de Page Six, la escenografía estuvo inspirada en la portada del álbum Vultures 1, el más reciente trabajo de West junto a Ty Dolla $ign. La actitud desafiante de la pareja y la vestimenta de Censori generaron una reacción inmediata entre los asistentes y la organización del evento, lo que presuntamente llevó a su expulsión del recinto.



Si bien el episodio acaparó titulares y generó un intenso debate en redes sociales, también tuvo repercusiones económicas para el rapero. Según informaron medios internacionales, la controversia resultó en la cancelación de dos conciertos programados en Tokio, valorados en $20 millones.



“Kanye está saboteando sus propias oportunidades. Su comportamiento en los Grammy ha sido visto en Japón como irrespetuoso y perturbador”, declaró una fuente cercana a los promotores de los espectáculos.

El rechazo en el país asiático se da en un contexto de mayor sensibilidad hacia los derechos de las mujeres y el movimiento #MeToo, lo que ha llevado a que el incidente sea interpretado como un acto de control coercitivo sobre Censori.



Las repercusiones no se limitaron a Japón. En Estados Unidos, la escena también generó indignación, especialmente porque ocurrió en un evento donde se pedían donaciones para las víctimas de los incendios forestales en Los Ángeles. “Fue una falta de respeto total. Kanye está tan enfocado en su criptomoneda que parece no importarle nada más”, comentó un medio local.



A pesar del escándalo, la pareja no enfrentará cargos por exhibicionismo, ya que los premios Grammy son un evento privado y ni los organizadores ni los asistentes han presentado denuncias formales. No obstante, la vestimenta de Censori podría haber violado el código de vestuario de la CBS, que prohíbe la exposición de “pechos, nalgas y genitales” en sus transmisiones, aunque la escena no fue televisada en vivo.



Esta no es la primera vez que Kanye West pierde contratos por sus acciones públicas. En los últimos años, sus polémicas han provocado la pérdida de millonarios acuerdos comerciales, y su imagen ha sido objeto de crecientes cuestionamientos. Sin embargo, lejos de alejarse de la controversia, el rapero sigue apostando por estrategias mediáticas que mantienen su nombre en el centro del debate global.