Esta es la razón por la que Angelrafael casi rechaza oferta de ‘Buen Día’

Angelrafael González falleció este miércoles por la noche y su partida dejó un gran legado, no solo en la industria del arte del maquillaje, también una marca imborrable de amor y esfuerzo.

En una entrevista con De Boca en Boca, la tarde de este jueves, el periodista y presentador Edgar Silva recordó cuando invitó a González a tener su propia sección de maquillaje en Buen Día, y confesó que el maquillista casi no acepta.

​"Cuando yo lo invité, fue como en 1998, y me dijo que no porque se enredaba mucho (no hablaba español fluido). Yo le dije que lo hiciéramos, que si enredaba yo lo traducía. Al final, eso lo ayudó a mejorar su fluidez.

"Angel me ayudó a definir a mí un concepto que yo asumí. Yo lo sentía, pero no lo había normalizado. Ángel, cuando asumió la sección de maquillaje, dijo que él quería que las mujeres se maquillaran para ellas y que lo importante es que se sintieran bien. Él lo puso en palabras, lo expresó por mí. 'Buen Día' era un programa para que se sintieran bien", recordó Silva.