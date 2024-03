Esta es la pregunta que Sharon Segura pide que no le hagan

“Creo que esto ya lo he dicho en algún momento, espero que esto no se lo tomen personal. No es contra una persona en específico, es contra todas las personas que preguntan acerca de ¿para cuándo bebé?, ¿cuándo piensan tener hijos?, ¿no les gustan los bebés?, ¿querés ser mamá?

Les pido de corazón que no les pregunten a las parejas, no les pregunten a las mujeres para cuándo hijos. ¡No lo hagan, no lo hagan! Si ellas quieren contar al respecto, pues contarán y, si no, me parece una pregunta en este momento muy fuera de lugar”, expresó.