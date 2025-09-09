Esposo de Kristin Cabot explica separación antes del escándalo en ‘show’ de Coldplay

Andrew Cabot, esposo de Kristin Cabot, rompió el silencio tras el escándalo viral de la kiss cam en un concierto de Coldplay. A través de un comunicado enviado a la revista People, confirmó que la pareja ya estaba separada “de manera privada y amistosa” semanas antes del evento que desató la polémica.



El caso cobró relevancia mundial luego de que un video mostrara a Kristin Cabot junto a Andy Byron, entonces director ejecutivo de Astronomer, durante la transmisión en pantallas del estadio Gillette, en Massachusetts.

El momento, acompañado de la reacción de Chris Martin —quien bromeó sobre si eran una pareja secreta—, provocó especulaciones sobre infidelidad y una ola de críticas en redes sociales.



Cabot, actual director ejecutivo de Privateer Rum, explicó que la decisión de divorciarse “ya estaba en marcha antes de esa noche” y pidió respeto para que su familia pueda recuperar el anonimato.

También adelantó que no dará más declaraciones. La solicitud de divorcio fue presentada por Kristin el pasado 13 de agosto, sin que hasta ahora ella haya hecho comentarios públicos.



La primera esposa de Andrew, Julia Cabot, respaldó su versión en declaraciones al Daily Mail, asegurando que él mismo le dijo que ya se encontraba separado antes del incidente. El empresario, padre de dos hijos de su matrimonio previo, estaba en un viaje de negocios en Japón cuando ocurrió la polémica.



Meses antes del concierto, Andrew y Kristin habían adquirido una vivienda de 2,2 millones de dólares en New Hampshire y aparecían en redes sociales compartiendo momentos familiares. Sin embargo, tras el video viral, tanto ella como Byron dejaron sus cargos en Astronomer debido a la presión mediática.



Ni Kristin Cabot ni Andy Byron han hablado públicamente sobre la naturaleza de su relación. Tampoco lo ha hecho Megan Kerrigan Byron, esposa del exdirectivo, quien, según medios como El País, abandonó la residencia que compartía con él.





