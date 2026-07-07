Esposa de Chris Hemsworth también está en Costa Rica: vea aquí dónde los han visto

El actor australiano Chris Hemsworth no llegó solo a Costa Rica. Su esposa, Elsa Lafuente, también lo acompaña durante las vacaciones que disfruta en el país, según confirmó la Dirección General de Migración y Extranjería.



La institución indicó a este medio que ambos ingresaron juntos al territorio nacional el pasado sábado.

Además, un video compartido en redes sociales muestra a la pareja mientras camina por una playa de Santa Teresa, en Puntarenas.





Desde días atrás, usuarios también reportaron la presencia del protagonista de Thor en esa reconocida zona turística. Varias personas incluso compartieron fotografías junto al artista.



Hemsworth es una de las principales figuras de Hollywood. Alcanzó reconocimiento mundial por interpretar a Thor en el Universo Cinematográfico de Marvel.



El actor suele viajar junto a su familia. También mantiene un estilo de vida relacionado con el deporte, el surf y las actividades al aire libre. Hasta el momento, no han trascendido detalles sobre la duración de la visita.



