Esposa de Bryan Ruiz comparte emotivo mensaje tras terminar segunda quimioterapia

A una semana de recibir su segunda sesión de quimioterapia, Carolina Jaikel, esposa del exjugador de fútbol Bryan Ruiz, compartió un emotivo mensaje en redes sociales donde relató cómo transita este proceso con fe, fortaleza y el apoyo de su familia.

​“Hoy cumplo una semana post segunda quimio y finalmente me empiezo a sentir yo. Voy de a poquitos, escuchando mi cuerpo, retomando ejercicio, trabajo y actividades de los cachorros”, escribió en Instagram.

Jaikel reconoció que el tratamiento al que se ha sometido ha sido particularmente difícil, pero que en este proceso también ha encontrado espacio de encuentro con su espiritualidad.

“Esta quimio me volcó (dicen que todas son distintas) y lo que más me ayudó a transitarla (además del amor y apoyo de mi tribu) fue sentir a Dios a través del que se ha vuelto mi versículo favorito: ‘Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad’. Tener certeza que en esos momentos de vulnerabilidad y fragilidad es cuando más me acerco a Dios y Él trabaja en mí con todo el amor del mundo”, agregó.

En su publicación, Jaikel señaló que lo que más la sostiene no son solo los medicamentos, sino también el amor de sus hijos, a quienes describe como su “medicina más poderosa”. Con frases de esperanza, como “líquido milagroso en cada célula”, transmite a sus seguidores que este camino, aunque doloroso, también está lleno de resiliencia y fe.

Carolina y Bryan Ruiz, excapitán de la Selección Nacional, son una de las parejas más queridas del fútbol costarricense. El exfutbolista se ha mantenido a su lado durante este difícil diagnóstico, el cual ella misma confirmó semanas atrás: cáncer de pulmón con metástasis ósea.



