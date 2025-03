“Esperé 35 años para esto”: Will Smith revive icónico baile de El Príncipe del Rap

El reconocido actor Will Smith, quien saltó a la fama en 1990 con la serie El Príncipe del Rap, recreó el icónico baile que protagonizó junto a Tatyana Ali, quien daba vida a Ashley Banks, prima de Will en la exitosa sit-com.



El primer indicio de la recreación apareció en la cuenta de Instagram de Smith, donde publicó el video original del baile con la canción Anxiety de Sleepy Hallow con Doechii.



El baile con este tema se ha hecho viral en los últimos días. Los seguidores no tardaron en responder y recordar la escena con cariño y nostalgia.

​"He estado viendo todos los videos y cada video es mejor que el anterior. Lo amo Doechii. Tatyana, ¿recuerdas esto?", escribió el actor.





En la serie, nunca se revela cuál era la canción que escuchaba Ashley en sus audífonos, pero para este trend de TikTok se eligió Anxiety.

Pese a ello, Smith, su excompañera de cast y la intérprete de la canción se unieron para recrear la escena de la serie estadounidense.

“Esperé 35 años para que este baile se pusiera de moda”, escribió Will.





En minutos la publicación se hizo viral y ya tiene miles de reacciones tanto en Instagram como en TikTok.

