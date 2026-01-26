Esperado regreso: ‘Dragon Ball’ vuelve a la televisión con Moro como enemigo

Dragon Ball Súper vuelve de manera oficial al formato de serie con la adaptación del arco de la Patrulla Galáctica, uno de los más esperados por los fanáticos, que traerá de regreso a Goku y Vegeta frente a un nuevo enemigo capaz de devorar planetas enteros: Moro.



La confirmación, realizada vía Instagram, marca el inicio de la producción de Dragon Ball Super: The Galactic Patrol, proyecto que retoma la historia tras el Torneo del Poder y el éxito de las películas Broly y Super Hero, devolviendo a la franquicia a su emisión episódica.

Esta nueva etapa adaptará el arco conocido como el Prisionero de la Patrulla Galáctica, considerado por los lectores del manga como uno de los relatos más sólidos creados por Toyotaro junto al fallecido Akira Toriyama, al recuperar el tono de aventura, riesgo y exploración que caracterizó a las sagas clásicas.



El eje central de la trama será Moro, un antiguo hechicero que se diferencia de villanos anteriores al basar su poder en la magia oscura y la absorción de energía vital, lo que le permite consumir planetas completos y enfrentarse incluso a seres con poder divino.



Ante esta amenaza, Goku y Vegeta se verán obligados a evolucionar más allá de las transformaciones tradicionales. Mientras Goku intenta dominar por completo el Ultra Instinto, Vegeta viajará al planeta Yardrat para aprender técnicas espirituales avanzadas, abriendo una nueva dimensión en su desarrollo como guerrero.



En el apartado técnico, Toei Animation apuesta por una producción de alto nivel, con una animación que busca mantener la calidad vista en las películas recientes y dejar atrás las críticas recibidas en los primeros episodios de Super.



Además, la incorporación de la Patrulla Galáctica, con personajes como Merus y el regreso de Jaco, ampliará el universo narrativo de la serie y conectará eventos del pasado con el presente de los Guerreros Z.



Con este regreso, Dragon Ball Súper no solo apela a la nostalgia, sino que busca consolidarse como uno de los pilares del anime en esta década, demostrando que la franquicia sigue vigente y con historias capaces de renovar el interés de nuevas generaciones.





