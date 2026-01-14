EN VIVO
Clock

de HS

Entretenimiento

España pide ir "hasta el final" en denuncia a Julio Iglesias

El gobierno de Pedro Sánchez avaló la denuncia de dos exempleadas del famoso artista español que lo acusan de agresión sexual.

Por Deutsche Welle 14 de enero de 2026, 5:30 AM

El gobierno español pidió el martes (13.01.-2026) por llegar "hasta el final" en la investigación sobre las denuncias de dos exempleadas del cantante Julio Iglesias, que le acusan de acoso y agresión sexual, para que no quede "ningún espacio de impunidad".

"No vamos a mirar hacia otro lado", dijo la portavoz del gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, tras otorgar veracidad a las informaciones del periódico digital Eldiario.es y la cadena de televisión Univisión Noticias de Estados Unidos.

Según la investigación de estos medios, dos mujeres latinas que trabajaron para Julio Iglesias, una como empleada de hogar y otra como fisioterapeuta, dijeron haber sufrido acoso y agresión sexual en 2021 por parte del cantante.

Los hechos habrían ocurrido en las casas de Julio Iglesias en República Dominicana, Bahamas y España. Hasta ahora el cantante no ha dado declaraciones a los medios de prensa al respecto, mientras crece la polémica entre quienes lo critican y quienes lo respaldan.

La Ministra de Igualdad, Ana Redondo, recalcó en X que "ante el machismo, no se puede mirar para otro lado porque la negación intensifica el problema" y confió en que "se investigue y se llegue hasta el final".

Voces en contra y a favor de Iglesias

Sin embargo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, del conservador Partido Popular, ha mostrado su apoyo al cantante y lo ha defendido.

"Las mujeres violadas y atacadas están en Irán, con el silencio cómplice de la ultraizquierda. La Comunidad de Madrid jamás contribuirá al desprestigio de los artistas y menos al del cantante más universal de todos: Julio Iglesias", escribió Ayuso en X.

Del otro lado, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, de Izquierda Unida, aseguró que Ayuso representa "un machismo repugnante que pregona impunidad para los blancos poderosos y sometimiento para las mujeres y la gente trabajadora".

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ya abrió diligencias para tratar de determinar el alcance de la denuncia presentada el pasado 5 de enero y, en su caso, la competencia de la Audiencia Nacional para investigar estos hechos.

SpotifyTeleticacom

Tags
Más notas