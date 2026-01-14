España pide ir "hasta el final" en denuncia a Julio Iglesias

El gobierno español pidió el martes (13.01.-2026) por llegar "hasta el final" en la investigación sobre las denuncias de dos exempleadas del cantante Julio Iglesias, que le acusan de acoso y agresión sexual, para que no quede "ningún espacio de impunidad".

"No vamos a mirar hacia otro lado", dijo la portavoz del gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, tras otorgar veracidad a las informaciones del periódico digital Eldiario.es y la cadena de televisión Univisión Noticias﻿ de Estados Unidos.

Según la investigación de estos medios, dos mujeres latinas que trabajaron para Julio Iglesias, una como empleada de hogar y otra como fisioterapeuta, dijeron haber sufrido acoso y agresión sexual en 2021 por parte del cantante.

Los hechos habrían ocurrido en las casas de Julio Iglesias en República Dominicana, Bahamas y España. Hasta ahora el cantante no ha dado declaraciones a los medios de prensa al respecto, mientras crece la polémica entre quienes lo critican y quienes lo respaldan.

La Ministra de Igualdad, Ana Redondo, recalcó en X que "ante el machismo, no se puede mirar para otro lado porque la negación intensifica el problema" y confió en que "se investigue y se llegue hasta el final".

Voces en contra y a favor de Iglesias

Sin embargo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, del conservador Partido Popular, ha mostrado su apoyo al cantante y lo ha defendido.

"Las mujeres violadas y atacadas están en Irán, con el silencio cómplice de la ultraizquierda. La Comunidad de Madrid jamás contribuirá al desprestigio de los artistas y menos al del cantante más universal de todos: Julio Iglesias", escribió Ayuso en X.

Del otro lado, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, de Izquierda Unida, aseguró que Ayuso representa "un machismo repugnante que pregona impunidad para los blancos poderosos y sometimiento para las mujeres y la gente trabajadora".

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ya abrió diligencias para tratar de determinar el alcance de la denuncia presentada el pasado 5 de enero y, en su caso, la competencia de la Audiencia Nacional para investigar estos hechos.

