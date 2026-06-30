“Escuché que me estabas buscando”: Messi sorprende en nuevo avance de 'Spiderman'

Lionel Messi dio el salto al universo de Spider-Man al protagonizar un teaser junto a Tom Holland para promocionar Spider-Man: Brand New Day. La campaña aprovecha el ambiente del Mundial 2026 para captar la atención de millones de aficionados al fútbol y al cine.



El video presenta a Holland en el papel de Peter Parker. El personaje abre una puerta y encuentra a Messi, quien busca al verdadero Spider-Man. La escena apuesta por el humor desde el inicio y conecta dos de las audiencias más grandes del entretenimiento.



Después aparece el superhéroe con su traje tradicional. Spider-Man le pregunta a Messi si le teme a las alturas. El delantero no entiende la consulta. Segundos después, ambos recorren la ciudad de Nueva York mientras el héroe se desplaza con sus telarañas. El capitán argentino reacciona con gritos durante el recorrido.

La producción evita revelar detalles de la historia de la película.

Vea aquí el teaser:



Spider-Man: Brand New Day marcará el regreso de Tom Holland como Peter Parker tras los acontecimientos de Spider-Man: No Way Home. La nueva entrega mostrará al personaje en una etapa diferente, dentro de un mundo que ya no recuerda su identidad.



La película cuenta con la dirección de Destin Daniel Cretton. El elenco también incluye a Zendaya, Jacob Batalon, Sadie Sink, Jon Bernthal, Mark Ruffalo y Michael Mando.



La campaña coincide con la participación de Messi en el Mundial 2026. El argentino continúa como la principal figura de su selección y afrontará la fase eliminatoria del torneo mientras el comercial gana repercusión en plataformas digitales.

