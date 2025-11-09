Escuche aquí la primera canción de regional mexicano de Bryan Ganoza

El cantante costarricense Bryan Ganoza, conocido como el “Cabro Macabro”, sorprendió a sus seguidores al lanzar oficialmente su primera canción en el género regional mexicano, un giro que marca una nueva etapa en su carrera artística desde su llegada a Las Vegas, Estados Unidos.

La canción, titulada Copa tras copa, fusiona la picardía que caracteriza al artista con los elementos tradicionales del regional mexicano, un género que continúa ganando fuerza en audiencias hispanas a nivel mundial.

Según contó en entrevista con De Boca en Boca, el tema es resultado de su esfuerzo por reinventarse y explorar nuevas facetas musicales sin abandonar su esencia.

Además de este lanzamiento, Ganoza confirmó que retomará con fuerza sus redes sociales para impulsar su carrera, luego de un periodo en el que se enfocó principalmente en su estabilidad familiar y laboral tras mudarse a Las Vegas con su esposa e hijos en busca de mejores oportunidades.

Aunque ha enfrentado críticas sobre su estilo y su voz, el artista asegura que su objetivo sigue firme: construir un futuro sólido para su familia mientras continúa creciendo en la escena del entretenimiento.

Actualmente, combina su pasión por la música con su trabajo como bailarín y performer en shows de la ciudad del entretenimiento.

Escuche aquí 'Copa tras copa':



