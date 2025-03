Escritor de serie 'Adolescencia' pide medidas para evitar que niños se lastimen entre ellos

Una de las series de televisión más comentadas de los últimos años, el drama de Netflix Adolescencia, ha sido el tema candente de debate recientemente, desde el Parlamento británico a los programas de televisión estadounidenses, pasando por el colegio del hijo del guionista.

La polémica la generó la historia ficticia de un niño de 13 años, quien es acusado de apuñalar a una niña, y los factores que podrían haberlo convertido en asesino.

"He recibido muchos comentarios de personas de las que hacía años que no sabía nada, contándome sobre las discusiones que ahora tienen con sus hijos. Es muy graficante", dice el escritor Jack Thorne.

"El director (del colegio) de mi hijo me paró en la puerta del colegio para decirme: 'Me gustaría hablar con usted de esto, y me gustaría pensar en lo que puede hacer nuestro colegio y lo que pueden hacer otros colegios'", relata Thorne.

"Las discusiones parecen iniciarse en todo tipo de lugares diferentes", apunta.

Thorne pidió al gobierno británico que tome "medidas radicales" para ayudar a resolver los problemas que plantea el programa.

Los principales son las redes sociales y la influencia de las ideas incel (célibes involuntarios), que animan a los hombres a culpar a las mujeres de su falta de relaciones y oportunidades.

Un problema multifactorial

Sin embargo, el drama, que Thorne creó con el actor Stephen Graham, no se limita a señalar con el dedo a la cultura incel, explica el escritor.

"Realmente espero que este sea un drama que sugiera que Jamie (el protagonista) es así debido a toda una serie de factores complicados", indica.

Sus padres, su escuela y sus amigos juegan un papel importante de diversas maneras.

Cortesía Netflix El drama se basa en la historia ficticia de Jamie, un adolescente, que asesina a una niña y los motivos por los cuáles cometió el crimen.

Pero Jamie, interpretado por Owen Cooper, sufre acoso en las redes sociales donde lo hacen sentirse feo, y está expuesto a mensajes incel y a opiniones sesgadas sobre la violencia sexual.

"Es un niño vulnerable, y entonces oye estas cosas que tienen sentido para él sobre por qué está aislado, por qué está solo, por qué no pertenece a ningún sitio, y las asume. No tiene los filtros para entender lo que es apropiado", explica Thorne.

"A esta edad, con todas estas presiones diferentes sobre él y con las peculiaridades de la sociedad que lo rodea, empieza a creer que la única forma de conseguir un equilibrio es a través de la violencia", agrega.

Indangando en la red

El escritor se metió a agujeros de gusano en línea similares a los sitios 4Chan y Reddit para ver el mundo a través de los ojos de Jamie.

Descubrió que estos mensajes no procedían simplemente de los lugares obvios.

"No era solo Andrew Tate. No eran los peces gordos de la manosfera", afirma.

"Eran los blogs y vlogs más pequeños y las pequeñas cosas como gente hablando de un videojuego, pero luego explicando a través de ese videojuego por qué las mujeres te odian", dice.

"Eso fue lo que me pareció más inquietante".

Getty Images Hace unos días el ex seleccionador inglés, Gareth Southgate, criticó a los influenciadores que difunden el machismo y la violencia, pero el creador de "Adolescencia" cree que esto no basta.

Estos temas no son nuevos, pero el programa ha llegado en un momento en que otros también están debatiendo los peligrosos mensajes dirigidos a niños y jóvenes.

Recientemente, el ex entrenador de la sección inglesa de fútbol, Gareth Southgate, pronunció un discurso en el que advertía sobre los "influenciadores insensibles, manipuladores y tóxicos".

"Son lo más alejado posible de los modelos de conducta que nuestros jóvenes necesitan en sus vidas", afirmó.

Thorne dice que Southgate es "asombroso", pero cree que la solución va más allá de tener mejores modelos.

"Llevamos teniendo esa conversación desde que era niño", dice el escritor.

"Tiene que llegar un momento en que hagamos algo un poco más radical que eso. No se trata de modelos de conducta", remata.

"Los modelos de conducta pueden tener un gran impacto en la gente. Pero la verdad es que tenemos que cambiar la cultura que están consumiendo y los medios por los que nuestra tecnología está facilitando esta cultura", agrega.

"Fue un discurso muy interesante, pero esperaba que propusiera cosas más radicales de las que hizo", insiste.

Entonces, ¿cuáles podrían ser esas soluciones más radicales?

Cortesía Netflix El drama también expone los problemas que tienen los padres para criar a sus hijos y protegerlos de los mensajes que reciben.

Lo han dicho las autoridades

Esta semana, el primer ministro británico Keir Starmer declaró en el Parlamento que había estado viendo el drama, al que calificó de "muy bueno", con sus hijos adolescentes.

La violencia ejercida por jóvenes influenciados por lo que ven en Internet es "abominable y tenemos que atajarla", y es "también una cuestión de cultura", dijo el premier a los diputados.

Thorne espera que el primer ministro capte el mensaje de que "en nuestras escuelas se está produciendo una crisis, y tenemos que pensar en cómo impedir que los chicos hagan daño a las chicas, y entre ellos".

"Para facilitarlo en las escuelas y en los hogares va a hacer falta un montón de cosas diferentes, y eso requiere la ayuda del gobierno", afirma.

Y, por ello, instó Starmer a considerar "con bastante urgencia" la prohibición de los teléfonos inteligentes en las escuelas y una "edad de consentimiento digital", similar a la de Australia, que ha aprobado una ley que prohíbe a los menores de 16 años el uso de las redes sociales.

El escritor también ha sugerido ampliar esa medida a todo uso de los teléfonos inteligentes y a los videojuegos.

"Creo que deberíamos hacer lo que hace Australia, y separar a nuestros hijos de esta perniciosa enfermedad del pensamiento que los está infectando", afirma.

Sin embargo, una prohibición sería difícil de vender a los adolescentes.

Reuters Tras admitir que vio el show con sus hijos, el primer ministro británico dijo que había que tomar medidas contra la cultura de la violencia.

Thorne apareció en el programa Newsnight de la BBC Two junto a tres hombres de 18, 19 y 21 años.

Cuando se les preguntó sobre la prohibición de las redes sociales para los menores de 16 años, tuvieron sentimientos encontrados.

Uno dijo que era "una gran idea, dentro de lo razonable", otro afirmó que era "bastante injusta", mientras que el tercero se mostró contrario, argumentando que "las redes sociales también han aportado mucho a las generaciones jóvenes".

Para Thorne, la cuestión de cómo vigilar los teléfonos inteligentes y las redes sociales está a punto de llegar la interior de su casa.

Su hijo tiene ocho años, y Thorne dice que quiere asegurarse de establecer "un método de comunicación con él" a medida que crece. Pronto querrá su propio teléfono.

Mientras trabajaba en la serie, estuvo pensando en cómo manejar el futuro uso de la tecnología por parte de su hijo.

"Y todavía estoy procesando cómo hacerlo", reconoce.

Investigar y escribir "Adolescencia" le ha abierto los ojos sobre los retos a los que se enfrentan jóvenes y padres, dice.

Pero, ¿cómo afrontarlos? Eso es lo más difícil.